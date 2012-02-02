4 yıldır sevgilisi yok





T24- Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Umutsuz Ev Kadınları’nda rol alan Evrim Solmaz, önceki gece arkadaşlarıyla Etiler Nusret’teydi. Neşeli olan oyuncu, sevgilisi olmamasından dert yandı









Milliyet'teki habere göre, Evrim Solmaz, mekan çıkışında soğuk ve karlı havaya rağmen gazetecileri kırmayıp soruları yanıtladı. Dizinin orijinali ‘Desperate Housewives’ta Eva Longoria’nın oynadığı karakteri canlandıran Solmaz, ABD’li oyuncuyu çok beğendiğini söyledi.

- Solmaz, “Çok alımlı, çekici bir kadın. Onunla yarışmak için yapmadığım spor kalmadı fakat bir türlü sıfır beden olamadım” diyerek dert yandı.



‘Sizce bir kadın nasıl olmalı?’ sorusuna da esprili bir yanıt verdi oyuncu: “Nasıl olmalıdır bilemem ama nasıl olmamalıdırı biliyorum. Benim gibi olmamalı, dört senedir sevgilim yok.”

