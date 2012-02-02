T24 LogoT24 Logo
Magazin

4 yıldır sevgilisi yok

Umutsuz Ev Kadınları’nda rol alan Evrim Solmaz, sevgilisi olmamasından dert yandı

02 Şubat 2012 02:00



T24-   Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Umutsuz Ev Kadınları’nda rol alan Evrim Solmaz, önceki gece arkadaşlarıyla Etiler Nusret’teydi. Neşeli olan oyuncu, sevgilisi olmamasından dert yandı





Milliyet'teki habere göre,  Evrim Solmaz, mekan çıkışında soğuk ve karlı havaya rağmen gazetecileri kırmayıp soruları yanıtladı. Dizinin orijinali ‘Desperate Housewives’ta Eva Longoria’nın oynadığı karakteri canlandıran Solmaz, ABD’li oyuncuyu çok beğendiğini söyledi.
- Solmaz, “Çok alımlı, çekici bir kadın. Onunla yarışmak için yapmadığım spor kalmadı fakat bir türlü sıfır beden olamadım” diyerek dert yandı. 

‘Sizce bir kadın nasıl olmalı?’ sorusuna da esprili bir yanıt verdi oyuncu: “Nasıl olmalıdır bilemem ama nasıl olmamalıdırı biliyorum. Benim gibi olmamalı, dört senedir sevgilim yok.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24