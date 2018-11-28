4 yıldır kullanılmayan motosiklete HGS cezası

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, 4 yıldır kullanılmadığı belirtilen motosiklete, Şanlıufra'da Hızlı Geçiş Sistemini (HGS) ihlal ettiği gerekçesiyle 77,50 liralık ceza tebligatı gönderildi.

Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde yaşayan işçi emeklisi 61 yaşındaki Dursun Şahin'e 11 Kasım 2017 ve 31 Aralık 2017 tarihlerinde Şanlıurfa’da, otoyolda HGS ihlali yaptığı gerekçesiyle 77,50 TL ceza kesildiğine yönelik gönderilen ceza tebligatı gönderildi.

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in de akrabası olan Dursun Şahin, cezada sadece plaka ve isminin belirtildiğini, plakanın 4 yıldır bozuk, hurda sayılacak vaziyette evin ardiyesinde bulunan motosikletine ait olduğunu söyledi.

Şahin, "Postacı, Urfa’dan geçmişsin, ceza almışsın dedi. Şaşırdım, ben oraya hiç gitmedim, ayak basmadım. Öğrenince de şok yaşadım. Motosiklet 4 yıldır ardiyede duruyor. Urfa’yı, Adana’yı hiç bilmem, gitmedim de. Binemiyorum motosiklete, imkan yok. Bununla bırak Urfa’yı, Ovacık’a gidemedim. 4 yıldır burada yatıyor. Bununla nereye gidiyorsun? Ovacık’a gidemiyorum" dedi.