4 yıldır aranırken sahte kimlikle yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, hırsızlık ve çeşitli suçlardan hakkında verilen 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 yıldan bu yana güvenlik güçleri tarafından aranan 28 yaşındaki Sercan D., polisin düzenlediği operasyonda Eda D. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Sercan D., güvenlik güçlerinin tüm çalışmalarına rağmen yakalanamadı. Sürekli kaçan, hapis cezası dışında evden hırsızlık, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, tehdit ve iftira gibi 21 dosyadan aranan Sercan D.\'nin en son Yavuz Selim Mahallesi\'nde görüldüğü bilgisine ulaşan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, mahalleyi uzun namlulu silahlarla ablukaya aldı. Çalışmalar sonunda Sercan D.\'nin 3 katlı binanın 1\'inci katında saklandığı tespit edildi.

POLİSİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI

Arama kararının alınması ardından polisler operasyon için hazırlık yaparken 3\'üncü kata bir kadın çıktı. Evde kimseyi bulamayan polis, üst kata çıkan kadının Sercan D. olabileceğinden şüphelenerek savcılıktan 3\'üncü kattaki ev için arama kararı çıkarttı. İznin verilmesi üzerine 4 yıldan bu yana kaçtığı polisleri karşısında görünce yakalanmamak için \'Yanlış yere geldiniz\' diyerek Eda D. adına düzenlenmiş sahte kimliği gösteren Sercan D., polisin dikkati sayesinde yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Sercan D., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin yakalandığı evin sahibi hakkında da işlem başlatıldı.



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