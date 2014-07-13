'4 yılda 866 bin dinleme yapılmış'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iftar programında konuşan Adalet Bakanlığı Müşteşarı Kenan İpek, 2010-2014 yılları arasında toplam 866 bin dinleme yapıldığını tespit ettiklerini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Topkapı 1453 Sosyal Tesisleri'nde iftar programı düzenledi. Adalet Bakanlığı müsteşarları ve yardımcılarının da hazır bulunduğu iftara İstanbul'da görevli 900 hakim ve savcı katıldı. Program sırasında ilk olarak kürsüye çıkan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Ramazan ayını kutladığı davetlilere programa katıldıkları için teşekkür etti.

Daha sonra konuşma yapan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, “Kimin hangi görüşten olduğunun bizim için bir önemi yoktur. Ülkemiz için bir araya gelmenin ön koşulu bağımsız ve ilkeli bir duruş sergilemektir. En kısa sürede belki 1 ay belki 15 gün, en kısa sürede parlamentoya kanun teklifi olarak, özlük haklarının iyileştirilmesi ve zam konusunu getirmiş olacağız. Son yıllarda maalesef birçok meslektaşımızın haksızlığa maruz kaldığına inanıyoruz. Ve sicil affının mutlaka getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

17 Aralık ve 25 Aralık soruşturmalarına da değinen İpek, “Bazı yargı mensupları da kullanılarak, devlet sistemini altüst edecek şekilde bir teşebbüste bulunulmuş, darbeler ve müdahaleler tarihine yarım kalmış bir müdahale başlığı daha eklenmiştir. 17 Aralık ve 25 Aralık süreçlerinde yaşananların, ileri sürülen gerekçelerle ilgili olmadığını hepimiz biliyoruz. Rahmetli Menderes ve bakanlarını yolsuzlukla suçlayıp kamuoyunda yıpratan zihniyet yeniden dirilmiş, kritik süreçlerde devreye girmek suretiyle ülkemizin ayağına bağ olmuştur" ifadelerini kullandı.

Dinlemeler ile ilgili yaptıkları inlemelerin sonuçlarını da paylaşan İpek, “Televizyonlara, gazetelere, internet sitelerine binlerce insana ait dinleme kayıtları yer alıyor. Yakın bir tarihte kapatılan özel yetkili mahkemeler ile TMK gereği kurulan mahkemelerde yapılan incelemelerde, benim aldığım sonuca göre, 2010 ile 2014 yılları arasında, 297 bin adli dinleme, 569 bin önleme dinlemesi olmak üzere toplam 866 bin dinleme yapılmış olduğunu tespit ettik. Bu çalışma halen devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bakanlar, miletvekilleri, işadamları, gazeteciler neden dinlenir? Projeleriyle gurur duyduğumuz, övündüğümüz, savunma sanayinin, neredeyse bütün yöneticileri ve uzmanları, Aselsan'ın yöneticileri, Makine Kimya Endüstrisi'nin yöneticileri, Türk milletinin gözbebeği silahlı kuvvetlerimizin muvazzaf ve emekli subayları, hakkın rahmetine kavuşan eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, Hufzullah Gültekin adıyla ve terör suçuyla dinlenmiş. Bunları kim adına ve ne için dinlediklerini mutlaka bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.