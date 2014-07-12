CHP'nin bütün il ve merkez ilçe başkanlıkları 4 yıl dinlenmiş

AKP hükümeti ile Gülen cemaati arasındaki “kavgayla” ortaya çıkan “dinleme skandalları”na yenisi eklendi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, HSYK tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2010-Mart 2014 tarihleri arasındaki CHP il ve ilçe başkanlarının isim ve telefon numaralarının istendiğini belirterek “Benim yaptığım araştırmaya göre HSYK bir yasadışı dinleme ile ilgili soruşturma başlatmış. Bu da 1 Ocak 2010’dan 30 Mart 2014 tarihine kadar tüm örgütlerimizin dinlendiği anlamına geliyor” dedi.

Önce TBMM Genel Kurulu’nda konuyu gündeme getiren Bayraktutan, ilgili bakandan yanıt alamayınca soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine de taşıdı.

Ayşe Sayın’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, HSYK’nin başlattığı bir soruşturma kapsamında CHP’nin tüm il ve merkez ilçe yöneticilerinin isim listesi ile cep ve sabit telefonlarının talep edildiği ortaya çıktı. Kendisi de 2011 seçimleri öncesinde eski Artvin il başkanı olan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, kendisine Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu aracılığıyla “iletişim bilgileri” konulu bir yazı geldiğini ve yaptığı araştırma sonrasında tüm il başkanlıklarına da aynı yazının gittiğini öğrendiğini anlattı. Başsavcı Yusuf Bahadır Özay imzasıyla Bayraktutan’a gönderilen “HSYK Başmüfettişliği’nin 8.07.2014 tarih ve 07/8-1 sayılı yazısı”nda ilgili şöyle dendi:

“01.01.2010 ve Mart 2014 tarihleri arasında görev ifa eden/etmiş olan merkez ilçe ve il başkanın ad ve soyadları ile kullandıkları telefon (sabit-cep) numaralarının (Excell formatında) yazılı ve dijital (CD) ortamında düzenlenerek 3 gün içinde cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda bilgi ve gereği rica olunur.”

Tebliği önceki gün alan Uğur Bayraktutan, “çözüm paketi”nin görüşmeleri sırasında hükümet adına soruları yanıtlayan Tarım Bakanı Mehdi Eker’den de bilgi istedi. Bayraktutan, “Anlaşıldığı kadarıyla, il ve ilçe başkanlarının telefonları yasadışı olarak dinlenmiş, bu konuda bir tereddüt var, muhtemelen bir soruşturma yürütülüyor. Bu konuda bir bilginiz var mıdır? Yürütülen bu soruşturma sonucunda ana muhalefet partisinin il ve ilçe başkanlarının telefonlarının gayri yasal bir şekilde dinlenmesi konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz, düşünceniz nedir?” sorusunu yöneltti. Ancak Eker, bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Bunun üzerine Bayraktutan, dün de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vererek HSYK tarafından yürütülen soruşturmanın hangi“hâkim ve savcılara” dönük yapıldığı konusunda bilgi istedi. Bayraktutan, “Bu iddialar doğru ise hangi cüret ve cesaret ile ülke çapındaki CHP il ve ilçe başkanları dinlenmiş bulunmaktadır. - Eğer böyle bir dinleme var ise bu dinlemeler yasadışı yollardan mı gerçekleştirilmiştir” sorularına da yanıt istedi.

4 yıl dinlemişler

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e bilgi veren Bayraktutan, “Telefon dinlemeleri konusunda HSYK’nin yürüttüğü bir soruşturmayla ilgili” bu bilgilerin istendiği bilgisini aldığını söyledi. Bütün il ve merkez ilçe başkanlıklarına da aynı yazının gittiğini belirten Bayraktutan, “Tabii elimde belge yok ama yüzde 99.9, bu yasadışı ya da keyfi telefon dinlemeleriyle ilgili bir soruşturma. Bu partimizin tüm örgütlerinin 4 yıl boyunca dinlendiğini gösteriyor. Tabii şimdi hükümet ile paralel yapı arasında kavga olunca belli ki bir soruşturma başlatılmış. Hükümet kendisi de bu olayın mağduru olunca ancak bu dinlemelerin üzerine gidildiği anlaşılıyor” dedi.

‘Kriptolu telefonların yarısı dinlendi’ iddiası

Dinleme idddialarıyla ilgili Sabah gazetesinin de dün manşetten duyurduğu haberde, TÜBİTAK devletin zirvesinin kullandığı 164 kriptolu telefondan 80’inin dinlendiği belirtildi. Habere göre kriptolu telefonların TİB’de isim kaydı olmadan, IMEI numaraları üzerinden, yani kişilerin numaraları ve isimleri olmadan, kayıt altına alınıp yurtdışına servis edildiği öne sürüldü. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 4, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 2, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 14, MGK Genel Sekreterliği’ne ait 25, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’a ait 2 kriptolu telefonunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, başbakan yardımcıları Bülent Arınç ve Beşir Atalay, dönemin Çevre ve Şehircilik BakanıErdoğan Bayraktar ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın kriptolu telefonları dinlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne verilen 3 kriptolu telefona ait herhangi bir dinleme kaydı bulunmadı. Kriptolu telefonlar Ocak 2014’ten sonra arıza nedeniyle değişime gönderildi. Yeni kriptolu telefonlar ise dinlenemedi.