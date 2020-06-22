4 yılda 46 milyon lira harcanan Malazgirt Anma Etkinlikleri'nin yapıldığı park için 680 bin liraya memnuniyet anketi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dört yıl önce katılmaya başladığı ve bugüne kadar 46 milyon TL harcanan 1071 Malazgirt Anma Etkinlikleri’nin düzenlendiği park için binlerce liralık “Memnuniyet araştırması” yapıldığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında katılmaya başladığı ve Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından organize edilen 1071 Malazgirt Etkinlikleri’nin düzenlendiği park için 46 milyon TL harcandı. Bu harcamalardan sonra Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri’nin gerçekleştirildiği Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı için de binlerce liralık “Ziyaretçi memnuniyeti araştırması” yapıldığı ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Muş Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, “Muş İli Ziyaretçi Memnuniyetinin Tespiti ve Gelişme Planlarının İzlenmesi Projesi” adı altında ihale düzenledi. İhalesi yapılan proje kapsamında da “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve Sazlıkbaşı Tabiat Parkı ziyaretçi memnuniyetinin tespit” edileceği belirtildi.

680 bin lira ödediler

Memnuniyet araştırması yapılacak projenin ihalesine iki şirket katıldı. 680 bin TL teklif veren “Erguvan Ormancılık Fidancılık Peyzaj Şirketi’nin” ihaleyi kazandığı açıklandı ve 30 Mart tarihinde sözleşme imzalandı. Şirketten memnuniyet araştırmasını 10 ayda tamamlanması istendi.

Üç yılda 4 ihale

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Van İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ile Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı için üç yılda üç ayrı ihale gerçekleştirildi. Üç ihale sonucunda da kamu bütçesinden toplam 46 milyon 136 bin TL harcandı.



Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanına milyonlarca lira harcanarak “Giriş kontrol ünitesi, merasim alanı, toplanma alanı, çevre düzenleme, altyapı üniteleri, ‘namazgah, fetih yolu, helikopter pisti’ ve otopark” yapıldı. Araştırma ile ihale sayısı dörde çıktı.