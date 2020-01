4 yılda, 27 dişini çektiler

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta oturan 20 yaşındaki Muhammed Resul Adanalı, 4 yıl önce ön dişlerindeki çürük için hastaneye gittiğini ve aradan geçen zamanda Kahramanmaraş ve Adana\'daki doktorların gereksiz yere 27 dişini çektiğini öne sürdüb

Dişleri olmadığı için konuşurken ve gülerken ağzını kapattığı için arkadaşları dalga geçince okulu bırakıp eve kapandığını, 80 kilodan 55 kiloya düştüğünü belirten Adanalı, \"Adana\'da da \'Ağrımıyor\' dediğim halde \'Ağrıyor, sen korkudan söylemiyorsun\' dediler. Çektikten sonra baktığımda çekilen dişlerde leke bile yoktu. Yani sağlam dişimi komple çektiler\" dedi.

Her şeyin 2013\'te ön 3 dişindeki çürük için Kahramanmaraş\'taki ağız ve diş sağlığı merkezine gitmesiyle başladığını belirten Muhammed Resul Adanalı, o günden sonra yaşamının adeta bir kabusa dönüştüğünü söyledi. Doktora ilk gittiğinde 2 dişini çektiğini belirten Adanalı, şöyle dedi:

\"Daha sonra \'Yarın gel\' dedi, gittim 3\'üncüyü çekti. Bir daha \'Yarın gel\' dedi gittik, sağlam, ağrımayan dişimi \'İltihaplı\' diyerek çektiler. Yani hiçbir şekilde ağrı yoktu, leke bile olmayan dişimi çektiler\" iddiasında bulundu.

\"AĞRIYOR AMA KORKUDAN SÖYLEMİYORSUN\"

Doktorun bir dişinin daha çekileceğini söylemesi üzerine başka bir doktora gittiklerini, onun da Adana Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'ne sevk ettiğini belirten Adanalı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Buradan Adana\'ya gittik. Aynı şekilde Adana\'da da \'Ağrımıyor\' dediğim halde \'Ağrıyor, sen korkudan söylemiyorsun\' dediler. Çektikten sonra dişimi elime alıp peçeteye sardım. İğnenin etkisinden sonra baktığımda yine çekilen dişlerde leke bile yoktu. Yani sağlam dişimi komple çektiler. 4 seneden beri sürünüyorum. Dışarı çıkamıyorum, okul hayatım bitti. Benim tek istediğim dişlerimin yapılması. Dişlerimden dolayı konuşurken, gülerken ağzımı tutuyordum. Arkadaşlarım halime gülüyordu. Bu da benim zoruma gitti. 80 kiloydum 55 kiloya düştüm. Yemek de yiyemiyorum. Çünkü su ve çorba türleri dışında diğer normal yemekleri yiyemiyorum. 4 seneden beri çorba ve sudan başka bir şey yok. Adana 3 senden beri oyalıyor. Çağırıyorlar gidiyoruz film. En sonunda benimle ilgilenen doktor başka hastaneye gitmiş ve benimle ilgili 3 senelik dosya çöpe atıldı. Ayrı bir doktora gittik ve sıfırdan başka bir doktorun hastasıyım şu an. 4 senede 27 tane dişim gitti ve şu an ağzımda 5 tane diş var.\"

Eski fotoğrafını da eline alarak dişlerinin çekilmesinden sonra çok kilo kaybettiğini belirten Adanalı, doktorların geriye kalan 5 dişi de çekeceğini söyledi. Babasının adli bir suçtan tutuklu olduğunu, çalışıp eve bakması gerektiğini ifade eden Muhammed resul Adanalı, dişlerinin yapılması halinde hemen bir işe girip çalışacağını, çalışırken de dişlerinin bir an önce yapılıp bir işte çalışmak ve yarım bıraktığı liseyi dışarıdan okuyarak bitirmek istediğini söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Muhammed Resul Adanalı\'nın annesi Hayat Adanalı ise, oğlunun yaşadıklarının tek nedeninin doktor ihmali olduğunu öne sürdü. Oğluna yapılacak implant ücreti 16 bin liranın 3 yıl önce Onikişubat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'nca Adana Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'ne ödendiğini belirten Adanalı, aradan geçen zaman içerisinde diş yapılmayınca hastane ve doktorlar hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Hayat Adanalı, \"4 yıl önce bir diş hastanesine girdik ve çıkışımız olmadı, ben çocuğumdan oldum. Ben devlet büyüklerimden sadece oğlumun sağlığını istiyorum. Oğlumun sağlığı gitti. Ben Adana\'dan da buradan da şikayetçiyim. Sağlan dişi bu hale getirdiler. Okulu bitti oğlumun, kendi de bitti. psikolojisi bozuldu dışarıya çıkmıyor. \'Diş yapacağız\' dediler 16 bin lira kaymakamlık tarafından kendilerine ödendi şu anda\" diye konuştu.

\"NİNEMİN DİŞİNİ Mİ GETİRELİM Mİ SANA?\"

Hayat Adanalı, 4 yıldır yaşadıklarından dolayı oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek evden dışarı çıkmadığını söyledi. Muhammed Resul\'ün lise 2\'nci sınıfta okurken arkadaşlarının alay etmeleri nedeniyle önce okulunu bıraktığını, ardından da eve kapandığını belirten anne Adanalı, \"Ne güzel muhasebe okuyordu. Arkadaşları \'Ninemin dişini mi getirelim mi sana?\' diyerek gülüyorlar. Böyle olunca da \'Okula gitmiyorum\' dedi. Ne yapabilirim? Ben de okusun diye elinden geleni yapan bir insanım\" dedi.

Adana Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ise, iddialarla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.



FOTOĞRAFLI