4 yılda 2 kez kanseri yendi, hayatını kendisi gibi hasta olan çocuklara adadı

ANKARA\'da 4 yıl içerisinde yakalandığı mide ve rahim kanseri yenen Serap Çetin (34), tedavi süresince kendisi gibi kanseri hastası olan çocuklara yardım etti. Hayatını çocuklara adayan Serap Çetin, \"Dünyayı iyilik kurtaracak. Gönüllü arkadaşlarımızla gece gündüz durmadan koşuyoruz. 4 çocuk kanseri yendi sayemizde. Moral veriyorum. Beraber ağlayıp beraber gülüyoruz\" dedi.

Ankara\'da yaşayan Serap Çetin (34), 2014 yılında mide kanserine yakalandı. Tedavi gördüğü hastanede midesi alınan ve yapay mide yapılan Çetin, kemoterapi tedavisi sürerken, sosyal medya üzerinden kendisi gibi kanser hastalarıyla iletişime geçerek kanser hastası çocuklara yardım etmeye başladı. Genç kadın bu sırada sosyal medyadan iletişim kurduğu bir kadın aracılığıyla Avusturya\'nın başkenti Viyana\'ya gitti. Burada kanserli çocukların tedavisi için düzenlenen yardım gecesinde görev yapan Çetin, geceden elde edilen geliri Türkiye\'deki kanser hastası çocukların hesabına yatırdı. Çetin, ayrıca hastanelerin Onkoloji servislerine giderek gün boyunca kendisi gibi kanser hastası çocuklarla ilgilendi. Hayatını çocuklara adayan ve bu şekilde moral depolayan Serap Çetin, gördüğü tedavinin de etkisiyle 2 yıl içinde mide kanserini yendi.

ÜNİVERSİTEYE GİTTİĞİ GÜN İKİNCİ KEZ KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

2017 yılında ilk kez girdiği üniversite sınavından istediği puanı alarak üniversiteye yerleşen Serap Çetin, bu kez rahim kanseri olduğunu öğrendi. Sosyal medyada \'Dünyayı iyilik kurtaracak\' platformunu kuran ve bu şekilde binlerce insana ulaşan Serap Çetin, kanserli çocuklara yardımını sürdürdü. Her ay hastanede 4 gün yatarak tedavi gören genç kadın diğer günlerde kanser hastası çocukları ziyaret ederek moral buldu. Bir daha anne olamayacağını öğrenen Serap Çetin, ikinci kez kanseri yendi.

\'DOKTORLAR 6 AY YAŞAR DEDİLER\'

Çok zor zamanlardan geçtiğini kaydeden Serap Çetin şöyle konuştu: \"Zorlu süreçlerden geçtim. Ağır tedaviler gördüm. Şu anda çok mutluyum varabildiğim en güzel noktadaydım. Mide ağrısıyla gittiğim hastaneye gittiğimde 4\'üncü evrede öğrendim mide kanseri olduğumu. Ameliyatla midemin tamamı çıkarıldı. Kanser olduğumu gizlemişlerdi. Yaşam şansımın çok düşük olduğunu söylemişti doktorlar. En fazla 6 ay yaşar demişler. Bende yılmadım yıkılmadım. Ailem son günlerimi yaşıyorum diye sürekli beni gezdiriyordu.\"

\'SAYEMİZDE 4 ÇOCUK KANSERİ YENDİ\'

Serap Çetin, kanser hastası çocuklara yardım etmeye başladıktan sonra kötüye giden sağlığının iyiye gittiğini anımsatarak şöyle dedi: \"Viyana\'daki yardım gecesinden sonra hayatım değişti. Kötüye giden sağlığım iyiye doğru gitmeye başladı. Kanser hücreleri boynumda da vardı. Dördüncü kürde tedavi etkili oldu ve silinmeye başladı. Tedavi sonunda iyileştim. Işına gerek kalmadan beni gönderdiler. Mutluluğun anahtarı yaşamanın sırrı, aldığım bir duada gizli. Üniversite sınavına girdim kazandım. Üniversiteye başlayacağım gün kontrolüm vardı. İkinci kez kanser olduğumu öğrendim. Tekrar yenilemiş. Olsun yenerim dedim. Sırrını biliyorum nasıl olacağını biliyorum. tekrar tedavime hızlı şekilde başladım. İkinci kez kanser olduğumda saçlarım dökülmedi. Diğerinde saçlarım dökülmüştü. Aldığım ilaçlar ödem yaptı. Şişirmeler oldu. Saçlarım uzadı kaşlarım uzadı. Ödem gitti. İkincisinde bunlar olmadı. Bu sefer 4 gün yatak 14 gün hastane ziyaretleri planladım. Yardıma muhtaç insanların yanında olmaya çalışıyordum. Değişik insanlar tanıştım bu evrede. Rabbim bana güzel insanları çıkardı. Şu an çevrede iyilik meleği diyorlar bana. Bu büyüdü sosyal medyadan Bir platform kurduk Dünyayı iyilik kurtaracak. Gönüllü arkadaşlarımızla gece gündüz durmadan koşuyoruz. 4 çocuk kanseri yendi sayemizde. Moral veriyorum. Beraber ağlayıp beraber güldük. Eminim onlarda benim bu ışığımdan yararlandılar.\"

\'İYİLİK MELEĞİ OLARAK BİLİYORLAR\'

Kanser hastalarına umutlarını yitirmemeleri önerisinde bulunan Serap Çetin \"Kanser olduğunu öğrenen kişilere umut diyorum. İkincisi bu illet hastalığa yenilmesinler. Mücadele etsinler. Dua etsinler. Morallerini yüksek tutsunlar. Din, dil, ırk gözetmeksizin ihtiyaç sahibi aileler olsun gidiyoruz. takibimizde yüzlerce aile var diyebiliriz. Tek hayalim herkesin isteğini dileğini gerçekleştirmek. Bu dünyadan gidersem böyle güzel olarak anılmak istiyorum\" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Serap Çetin\'den detay

-Muhabir Nursima Özonur\'un anonsu

-Serap Çetin ile röp.



Haber:Nursima ÖZONUR- Kamera:Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA ,(DHA)

