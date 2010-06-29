4 yıl sonra ağaçta bulundu!

T24- Ailesi tarafından 4 yıl önce polise kayıp ihbarı yapılan emekli Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün cesedi, ODTÜ ormanının içlerindeki bir çam ağacının üzerinde, çürümüş halde bulundu.



Polis olaya müdahale etti



Ankara Konya Yolu üzerindeki ODTÜ ormanlarında spor yapan ikisi kadın 3 kişi, iç taraflarda yürüyüş yaparken bir çam ağacının üzerinde ceset gördü. Şahısların polise haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.



Mevlana Bulvarı üzerindeki Çeşme durağına gelen polis ekipleri, buradaki reklam panolarının arkasından ormana girdi. Yaklaşık 15 polis, görgü şahitlerinin tarifi üzerine, olay yerini aramaya başladı. Ormanın içlerine kadar giren sivil ve resmi polisler, yaklaşık 45 dakikalık aramanın ardından, üzerinde ceset bulunan çam ağacına ulaştı.



Ceset yere indirildi



Bir çam ağacının üzerinde yerden yaklaşık 7-8 metre yüksekte dalların üzerinde asılı halde duran başsız cesedi gören Olay Yeri İnceleme ekipleri cesedi yere indirdi.



Cesedin üzerinde yapılan aramada, İbrahim Kandemir adına bir nüfus cüzdanı ve EGO emekli kartı çıktı. Polisler yaptıkları araştırmada, 2006 yılında İbrahim Kandemir'in eşinin kayıp başvurusu yaptığı belirlendi. Aynı zamanda, İbrahim Kandemir'in 2004 yılında silahla adam yaralama suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi.



İlk yapılan incelemede, İbrahim Kandemir'in ağacın dallarına bağlı olan iplere kendini astığı, belli bir süre sonra çürümeye başladığı için kafasının kopup düştüğü, iplerden kurtulduğu içinde alt dallara takılıp asılı kaldığı tespit edildi.



Polisin çalışmasını tamamlamasından sonra, nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerine geldi. Savcının incelemesini tamamlamasından sonra, İbrahim Kandemir'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı