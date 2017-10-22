4 yıl önce beklediği böbreği başkasına verdi; şans ikinci defa yüzüne güldü

İzmir'de uzun süre beklediği böbreği 4 yıl önce genç bir hastaya nakledilmesini isteyen Kemal Kolay'a şanş ikinci defa yüzüne güldü.70 yaşında ikinci bir böbrek bulan Kolay, beyin ölümü gerçekleşen hastadan alınan böbreğin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Eski adı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü olan kurumda operatör olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrılan iki çocuk babası Kemal Kolay, 2004 yılında böbrek ameliyatı oldu.

Böbreklerinden biri işlevsiz kalan Kolay, 2006 yılında diyalize girmeye başladı.

Çocuklarının ileriki yaşlarda sorun yaşamaması böbrek bağışında bulunma teklifini kabul etmeyen Kolay'a mutlu haber 2013 yılında geldi.

Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan böbreğinin nakledilmesi için yakınlarıyla hastaneye giden Kolay, organın genç biri için daha uygun olduğunu öğrenince sırasını 28 yaşındaki hastaya verdi.

Yaptığı fedakarlık ile genç bir hastanın sağlığına kavuşmasını sağlayan Kolay, 4 yıl boyunca yeniden kadavradan yapılacak organ bağışını bekledi.

4 yıl sonra ikinci şans

Menemen ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 49 yaşındaki hastanın organlarının bağışlanmasıyla Kolay'ın yüzüne şans ikinci kez güldü.

70 yaşındaki Kolay, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu.