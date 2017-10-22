T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 yıl önce beklediği böbreği başkasına verdi; şans ikinci defa yüzüne güldü

Böbreklerinden biri işlevsiz kalan Kolay, 2006 yılında diyalize girmeye başlamıştı

22 Ekim 2017 10:11

İzmir'de uzun süre beklediği böbreği 4 yıl önce genç bir hastaya nakledilmesini isteyen Kemal Kolay'a şanş ikinci defa yüzüne güldü.70 yaşında ikinci bir böbrek bulan Kolay, beyin ölümü gerçekleşen hastadan alınan böbreğin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Eski adı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü olan kurumda operatör olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrılan iki çocuk babası Kemal Kolay, 2004 yılında böbrek ameliyatı oldu.

Böbreklerinden biri işlevsiz kalan Kolay, 2006 yılında diyalize girmeye başladı.

Çocuklarının ileriki yaşlarda sorun yaşamaması böbrek bağışında bulunma teklifini kabul etmeyen Kolay'a mutlu haber 2013 yılında geldi.

Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan böbreğinin nakledilmesi için yakınlarıyla hastaneye giden Kolay, organın genç biri için daha uygun olduğunu öğrenince sırasını 28 yaşındaki hastaya verdi.

Yaptığı fedakarlık ile genç bir hastanın sağlığına kavuşmasını sağlayan Kolay, 4 yıl boyunca yeniden kadavradan yapılacak organ bağışını bekledi.

4 yıl sonra ikinci şans

Menemen ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 49 yaşındaki hastanın organlarının bağışlanmasıyla Kolay'ın yüzüne şans ikinci kez güldü.

70 yaşındaki Kolay, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu.

ETİKETLER

böbrek naklikemal kolayizmirhastadiyalizbeyin ölümü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24