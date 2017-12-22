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4 yıl hapsi istenen Enes Kanter: Hepsi bu kadar mı?

"Muhaliflerin hedef alınmasına alışığım, Erdoğan’a ‘kötü bir adam’ deyin ve cezaevindesiniz”

22 Aralık 2017 03:34

NBA takımlarından Knicks’de forma giyen eski milli basketbolcu Enis Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle düzenlenen iddianamede hakkında 4 yıl hapis cezası istenmesinin ardından, “Hepsi bu kadar mı? Sadece dört yıl? Söylediğim o kadar şeyden sonra” yorumunda bulunduğunu söyledi. 

İstanbul Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameyle ilgili olarak New York Post’tan Zach Brazilier, Yaron Steinbuch ve Max Jaeger’a konuşan Kanter, “Ben sadece tüm masum insanların sesi olmaya çalışıyordum. Türkiye’de gazeteciler, masum insanlar hapse atılıyor, işkence görüyor, kaçırılıyor ve öldürülüyor” dedi. 

"Erdoğan’a ‘kötü bir adam’ deyin ve cezaevindesiniz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin muhalifleri hedef almasına “alışkın” olduğunu kaydeden Kanter, “Erdoğan’ı eleştiremez ya da onun hakkında kötü hiçbir şey söyleyemezsiniz. Ona ‘kötü bir adam’ deyin ve cezaevindesiniz” ifadelerini kullandı. “Bunlar beni o kadar da rahatsız etmiyor, çünkü bunlara alışığım” diyen Kanter, şöyle devam etti: 

“Ben Amerika’dayım. Şu anki odağım basketbol oynamak, takım arkadaşlarımla keyifli vakit geçirmek, maçları kazanmak ve play-off’lara gitmek.”

15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçlanan Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen Kanter hakkında, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlenmiş ve 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenmişti. İstanbul Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Yargıtay İçtihatları'na göre sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu belirtilirken, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 1 Kasım 2017 günü soruşturma izni vermesi üzerine Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edilmişti. 

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