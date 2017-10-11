T24 LogoT24 Logo
Spor

Enes Kanter'e 3 ülkeye giriş yasağı

"Ailesini bile reddeden Enes'in propaganda için başladığı dünya turunu tamamlamasına engel olduk"

11 Ekim 2017 17:26

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski milli basketbolcu Enes Kanter'in üç ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı. Çavuşoğlu, Kanter'in hangi ülkelere giremeyeceği bilgisini ise vermedi.

CNN'in haberine göre 'FETÖ' başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yurtdışında yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştiren Çavuşoğlu, "Ailesini bile reddeden basketbolcu Enes Kanter’in propaganda için başladığı dünya turuna engel olduk” dedi.

Oklahoma City Thunder'dan New York Knicks'e transfer olan Enes Kanter ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Enes Kanter'in propaganda için başladığı dünya turunu tamamlamasına engel olduk. Üç ülkeden sınır dışı edildi." dedi.

Romanya'ya girişine izin verilmemişti

Geçen Mayıs ayında Enes Kanter, Almanya'nın Frankfurt kentinden Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitmiş ve burada Romanya polisi, Türk pasaportunun iptal edilmiş olması nedeniyle Kanter'in ülkeye girişine izin vermemişti.

Enes Kanter, daha sonra Romanya'dan ayrılıp Londra'ya gitmişti.

ETİKETLER

Enes Kanterüç3ülkegirişyasağıMevlütÇavuşoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24