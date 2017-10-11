Enes Kanter'e 3 ülkeye giriş yasağı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski milli basketbolcu Enes Kanter'in üç ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı. Çavuşoğlu, Kanter'in hangi ülkelere giremeyeceği bilgisini ise vermedi.

CNN'in haberine göre 'FETÖ' başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yurtdışında yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştiren Çavuşoğlu, "Ailesini bile reddeden basketbolcu Enes Kanter’in propaganda için başladığı dünya turuna engel olduk” dedi.

Oklahoma City Thunder'dan New York Knicks'e transfer olan Enes Kanter ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Enes Kanter'in propaganda için başladığı dünya turunu tamamlamasına engel olduk. Üç ülkeden sınır dışı edildi." dedi.

Romanya'ya girişine izin verilmemişti

Geçen Mayıs ayında Enes Kanter, Almanya'nın Frankfurt kentinden Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitmiş ve burada Romanya polisi, Türk pasaportunun iptal edilmiş olması nedeniyle Kanter'in ülkeye girişine izin vermemişti.

Enes Kanter, daha sonra Romanya'dan ayrılıp Londra'ya gitmişti.