4 yerli 7 film vizyonda

T24- Sinema severlere müjde: Bu hafta 7 yeni film gösterimde.





17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Müzik, Umut Veren Erkek Oyuncu dallarında ödüllerin sahibi olan "Kavşak" filmi, ilk 3 boyutlu Türk filmi "Cehennem", Zack Snyder imzalı animasyon "Baykuş Krallığı", yerli komedi "Harbi Define" bu haftanın vizyon filmlerinden bazıları.



Filmler hakkında kısa bilgiler ise şöyle:





KAVŞAK



Selim Demirdelen'in yönettiği ve Güven Kıraç, Sezin Akbaşoğulları, Umut Kurt ile Cengiz Bozkurt'un oynadığı "Kavşak", yol ayrımındaki bir insanın karar verme sürecindeki sancılarını aktarıyor. "Anlat İstanbul"un yönetmenlerinden Selim Demirdelen'in filminin konusu şöyle: "Güven, bir muhasebe şirketinde şef olarak çalışmaktadır. Mutlu bir evliliği, her şeyden çok sevdiği bir kızı vardır. Kızı da ona çok düşkündür. Güven, sıradan bir günün ardından şirketten çıkar, otobüse biner. Evinin bulunduğu ıssız sokak boyunca yürür, oturduğu üç katlı apartmanın önüne gelir. Dairesine girer, üstünü çıkarır, yüzünü yıkar, salondaki kanepeye oturur. Salon boştur. Ev boştur."

İYİ YÜREK



Dagur Kari'nin yönettiği ve Brian Cox, Paul Dano, Isild Le Besco ile Bill Buell'in oynadığı ''İyi Yürek/The Good Heart'', hayatının son anlarını yaşadığını öğrenen yaşlı bir adamın hikayesini anlatıyor. Tesadüfen tanıdığı bir gence yıllardır işlettiği barı devretmeyi düşünen yaşlı adamın dokunaklı öyküsünü beyaz perdeye aktaran filmin konusu şöyle: "Kendini sigara ve alkole veren huysuz ihtiyar Jacques, tesadüf eseri, hayattan vazgeçmiş olan Lucas ile tanışır. İhtiyar adam beşinci kalp krizini de geçirince sahip olduğu barı devralması için Lucas'ı yetiştirmeye karar verir, ana esaslarını öğretmeye başlar; asla yeni müşteri alma, müşterilerle dost olma ve bara kadın alma. Ancak bir gece bara gelen April adlı sarhoş hostes, dengeleri altüst eder."

Kako Si?



Özlem Akovalıgil'in yönettiği ve Semahat Garuşanin, Mesut Akusta, Deniz Çakır ile Kemal Okur'un oynadığı "Kako Si?/Nasılsın?", Bosna'dan İstanbul'a uzanan bir göç macerasını izleyiciye aktarıyor. Hayatta kalma mücadelesi verenler için geçmişin ve geleceğin anlamının olmadığını gözler önüne seren filmin konusu şöyle: "Ailesi Bosna'dan İstanbul'a göç etmiş olan Semahat, ata topraklarına seyahate karar verir. Bir yönetmen olan Fatih, kadının yolculuğunu filme almak ister. Sarajevo'ya varınca Semahat'ın ailesini bulmak için yaptıkları araştırma, yaşanan son savaşın ürpertici gerçekleriyle yüzleşmelerini sağlayacaktır."

CEHENNEM



Biray Dalkıran'ın yönettiği ve Ogün Kaptanoğlu, Tuğba Melis Türk, Pelin Ermiş ile Serhan Süsler'in oynadığı ''Cehennem'', gerilim filmi sevenleri sinema salonlarına çekecek. Türkiye'nin ilk 3D formatındaki yapımı olan filmin konusu şöyle: "Karısını aynı zamanda asistanı olarak kullanan fotoğrafçı, bir moda çekimi için eski bir mum fabrikasına gider. Gelişen olaylar, duvarlarda kendi kendine beliren mesajlar, çıkan yangınlar, vahşice öldürülen insanlar ile hikaye gelişir ve bilinmeyen sürpriz bir sonuca ilerler."

HARBİ DEFİNE



Hakkı Görgülü'nün yönettiği ve Cengiz Küçükayvaz, Önder Açıkbaş, Kemal Kuruçay ile Melih Oğuzhan'ın oynadığı ''Harbi Define'', Karun hazinelerinin en pahalı ve değerli parçalarından biri olan kanatlı denizatı broşunun aranış hikayesini komik bir dille anlatıyor. Filminin çekimlerine 2009 yılında başlanmasına rağmen, başrol oyuncusu Aykut Oray'ın hayatını kaybetmesinin ardından bir süre ara verilmişti. Haziran 2010'da Uşak'ta kaldığı yerden devam eden filmin konusu şöyle: ''Amerikalı bir grup araştırmacı, 1960'lı yıllarda iç Ege'nin bir köyünde Karun hazinelerini bulur. Ölüm döşeğindeki Tahir, 4 erkek çocuğuna, Amerikalılar'ın gelişinden ve yıllardır sakladığı sırrından bahseder ve hayata gözlerini yumar. Bu sır, Uşak'ın bir köyünde bulunan evlerinin altındaki saklı bir hazinedir. Kardeşler, komik olaylarla dolu bir yolculuktan sonra köye varır.''

YEDEK POLİSLER



Adam McKay'ın yönettiği ve Will Ferrell, Mark Wahlberg, Eva Mendes ile Michael Keaton'ın oynadığı ''Yedek Polisler/The Other Guys'', şehrin en sıkı ve en sevilen iki polisi olmak isteyen iki kafadarın maceralarını anlatıyor. Komedi unsurlarının öne çıktığı filmin konusu şöyle: ''New York polisi dedektifleri Danson ve Highsmith şehrin en sevilen polisleriyken, Gamble ve Hoitz ise onlar gibi kahraman değildir. Fakat her polisin günü gelecektir. Çok geçmeden Gamble ve Hoitz, görünürde tehlikesiz ama New York şehrinin en büyük suçuna dönüşebilecek bir davaya denk gelir.''

BAYKUŞ KRALLIĞI



Zack Snyder'ın yönettiği ve Emilie de Ravin, Helen Mirren, Hugo Weaving ile Geoffrey Rush'ın seslendirdiği animasyon film ''Baykuş Krallığı Efsanesi/Legend of the Guardians'', haftanın tek animasyon filmi olarak öne çıkıyor. Türkçe dublajlı olarak vizyona girecek filmin konusu şöyle: ''Soren, babasının anlattığı Ga'hoole Muhafızları'nın destansı hikayeleriyle kendinden geçen genç bir baykuştur. Ga'hoole Muhafızları, baykuş ırkını kötü kalpli safkanlardan kurtarmak için savaş vermiş, mitsel, kanatlı savaşçılar ordusudur. Soren, bu kahramanlardan biri olmayı hayal etmektedir.''