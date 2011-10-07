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Kültür-Sanat

4 yeni film vizyona girdi

Sinemaseverler, bu hafta korku, gerilim, macera ve komedi içerikli 4 yeni filmle buluşacak.

07 Ekim 2011 03:00

T24 - Sinemaseverler, bu hafta korku, gerilim, macera ve komedi içerikli 4 yeni filmle buluşacak.


ÇILGIN APTAL AŞK

Glenn Ficarra ile John Requa'nın yönettiği ve Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore ile Emma Stone'nin oynadığı “Çılgın, Aptal, Aşk (Crazy, Stupid, Love)” filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerle buluşacak.

Filmin konusu şöyle:

“40'lı yaşlarında tutucu bir adam olan Cal Weaver'ın rüya gibi hayatı vardır. İyi bir işe, güzel bir eve, harika çocuklara sahiptir ve lise aşkıyla evlidir. Fakat eşi Emily'nin kendisini aldattığını ve boşanmak istediğini öğrendiğinde mükemmel hayatı hızla tepetaklak olur. Cal'in eşini unutması ve yeniden hayatını yaşamaya başlaması gerekmektedir.”



/ShowImage.aspx?imgID=14614985ŞANGAY

Mikael Hafström'ün yönettiği ve John Cusack, Li Gong, Chow Yun-Fat ile David Morse'un oynadığı “Şangay (Shanghai)” filmi, gerilim ve dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Filmde, Paul Soames, Pearl Harbor baskınından 4 ay sonra Japonya'nın kontrolünde olan Şangay'a gelir. Kaybolan arkadaşının öldüğünü öğrenen Soames, bu ölümün arkasındaki sırları araştırırken, hem aşık olacak, hem de kendi hükümetinin sakladığı gizli gerçeklerin olduğunu keşfedecek.






/ShowImage.aspx?imgID=14614983ÇELİK YUMRUKLAR

Shawn Levy'nin yönettiği ve Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo ile Anthony Mackie'nin oynadığı “Çelik Yumruklar (Real Steel)” filmi, macera sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekecek.

Filmde Hugh Jackman, 2,5 metre boyunda 900 kilogramlık robotların ringlere çıkmasıyla unvan kazanma şansını kaybeden dövüşçü Charlie'yi canlandırıyor. Artık küçük çaplı bir organizatör olan Charlie, bir yer altı boks ringi için hurda metalden kalitesiz robotlar yaparak geçimini sağlar.





/ShowImage.aspx?imgID=14614984KATİLİN YÜZÜ

Julien Magnat'nın yönettiği ve Milla Jovovich, Julian McMahon ile Marianne Faithfull'un oynadığı “Katilin Yüzü (Faces In The Crowd)” filmi, korku ve gerilim sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Filmde Anna Marchant, bir seri katilin saldırısından canlı kurtulduktan sonra beyin fonksiyonlarının algıyla ilgili bölümlerinde yaşanan hasar sonucu ortaya çıkan “yüz körlüğü” hastalığına yakalanır. İnsanların yüzlerini tanıyamayan, hatta kendi yüzünü bile aynada ayırt edemeyen Marchant, bu durumla başa çıkmaya çalışsa da yitirdiği her görüntüde katil ona bir adım daha yaklaşır.


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