4 yeni film vizyona girdi

T24

Larry Crowne Larry Crowne







Kiracı Kiracı





Serseriler Serseriler













Ölüm Odası Ölüm Odası

Tom Hanks'in oynadığı ve yönettiği, Julia Roberts, Bryan Cranston ile Taraji Henson'ın eşlik ettiği “Larry Crowne” filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, işsiz kalınca ev kredisini ödemekte zorlanan ve boş günlerinde ne yapacağını bilemeyen Larry, dostlarının tavsiyeleriyle yeni bir başlangıç için yerel üniversiteye gitmeye başlar. Hitabet hocası Mercedes'e aşık olur. Öğretmenliğe ve kocasına karşı ilgisini yitiren Mercedes, müthiş bir değişim geçiren bu orta yaşlardaki öğrencisine karşı ilgi duymaya başlar.Antti Jokinen'in yönettiği ve Hilary Swank, Jeffrey Dean Morgan ve Lee Pace'in oynadığı “The Resident (Kiracı)” filmi, gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmin konusu şöyle:“Brooklyn'de yaşayan Juliet Devereau doktorluk yapmaktadır. Kocasından yeni boşanan Juliet, New York'ta kendisine bir daire kiralar ve kendisi için yepyeni bir yaşam başlar. Juliet, gerçekten de çok güzel bir ev kiralamıştır ve evin sahibi de oldukça yakışıklı biridir. Evde yaşanan garip olaylar Juliet'i orada yalnız olmadığına inandırmaya başlar. Ev sahibinin kendisi hakkında korkunç saplantılara sahip olduğunu öğrenmesi uzun sürmeyecektir.”Peter Mullan'ın yönettiği ve Conor McCarron, Gregg Forrest ve Joe Szula'nın oynadığı “Serseriler” filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmde, gelecek vaat eden akıllı uslu bir genç adamın ödüllerle dolu parlak öğrencilik günlerinden bıçak taşımaya başladığı gençliğine uzanan hikayesi anlatılıyor.Hideo Nakata'nın yönettiği ve Aaron Johnson, Imogen Poots, Matthew Beard ile Hannah Murray'ın oynadığı “Ölüm Odası (Chatroom)” filmi, korku sahneleriyle sinemaseverleri etkilemeye çalışacak.Filmde, karizmatik William bir sohbet odası kurar. Arkadaşça ve yardımsever yaklaşımıyla saf gençleri kandıran William, kendi felaketine doğru ilerlerken, gerçek dünyadaki insanlara tahammülü yoktur.