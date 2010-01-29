4 yeni film gösterime girdi

Bu hafta sinemalarda gösterime biri yerli yapım, dört yeni film girdi. İlişki Durumu:Karmaşık, İntikam Peşinde ile çizgi film Garfield Süper Kahraman ve Türk filmi Ada:Zombilerin Düğünü, beyazperdeye yansıyacak filmler.





İlişki Durumu: Karmaşık



Romantik komedilerin usta senarist-yönetmeni Nancy Meyers’in son filmi İlişki Durumu:Karmaşık’da Meryl Streep, Steve Martin, Alec Baldwin, John Krasinski ve Lake Bell rol alıyor. Filmde 10 yıl önce boşandığı eski kocası avukat Jake’le dostça bir ilişki içinde olan, restoran işletmecisi, üç çocuklu Jane Adler’in başından geçen komik olaylar konu ediliyor.





İntikam Peşinde



Yönetmenliğini Martin Campbell’in üstlendiği İntikam Peşinde’nin başrollerini Mel Gibson, Danny Huston, Ray Winstone, Shawn Roberts ve Bojana Novakovic paylaşıyor. Yaşanmış bir olaya dayanarak çekilen filmde, büyük zorluklarla yetiştirdiği biricik kızı gözlerinin önünde öldürülen, Boston Polis Departmanının tecrübeli cinayet masası dedektiflerinden Thomas Craven’in katili bulma mücadelesiyle, intikam serüveni konu alınıyor.





Garfield Süper Kahraman



Mark A. Z. Dippe’nin yönettiği çizgi film Garfield Süper Kahraman’da, sevimli ve tembel kedi Garfield, yeni macerasıyla hayranlarının karşısında. Küçüklerin yanında, büyüklere de yönelik aile komedisinde, kahramanımız Garfield’ın, çaldığı Molkar Silahı adlı molekül karıştırma aletiyle, barışçı Dorkon gezegenine saldırma ve Çizgi Roman ile Karikatür Dünyası’nı işgal planları yapan, süper kötü Vetvix’e karşı verdiği amansız mücadele ele alınıyor.





Ada: Zombilerin Düğünü



Yönetmenliğini Talip Ertürk ile Murat Emir Eren’in birlikte yaptığı Ada: Zombilerin Düğünü’nde Esra Ruşan, Erol Ozan Ayhan, Rüya Önal, Onur Buldu ve Kaan Keskin oynuyor. Komediyle harmanlanan, bir korku gerilim olan filmde, ortak arkadaşlarının düğünü için Büyükada’ya giden beş gençle, davetlilere zombilerin saldırması sonrasında yaşananlar hikaye ediliyor.





