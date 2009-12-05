4 Yeni film gösterimde

T24 - Bu hafta ikisi yerli 4 yeni film gösterime girdi. Theo Angelopoulos'un yıllardır beklenen filmi 'Zamanın Tozu' ve Mustafa Üstündağ, Levent Üzümcü'nün başrolünü oynadığı 'Abimm!' haftanın öne çıkanları.



Zamanın Tozu



Theo Angelopoulos'un yönettiği ve Willem Dafoe, Bruno Ganz, Michel Piccoli ile Irene Jacob'un oynadığı ''Zamanın Tozu /I Skoni Tou Hronou'' sinemaseverlerle buluştu.



Filmde, yönetmen A, yarıda bıraktığı filminin çekimini tamamlamak üzere Roma'daki stüdyosuna geri döner. Film, A'nın annesinin hayat boyu büyük aşk yaşadığı iki adamla olan ilişkilerini anlatmaktadır. Karakterler birbirlerini bir bulup bir yitirir, 20. yüzyılın ikinci yarısının önemli olaylarını kateden bir yolculukta Sibirya, Kuzey Kazakistan, İtalya, Almanya ve Amerika'da birbirlerini ararlar.





Abimm



Şafak Bal'ın yönettiği ve Mustafa Üstündağ, Levent Üzümcü, Selen Seyven ile Haldun Boysan'ın oynadığı 'Abimm' vizyona girdi.



Senaryosunu oyuncu ve senarist İlkay Akdağlı'nun yazdığı sıcacık bir aile filmi olan 'Abimm' senaryosu ve kaliteli oyunculuğu ile dikkati çekiyor. Filmde izleyicileri acıklı bir komedi bekliyor. Levent Üzümcü'nün zeka engelli bir karakteri canlandırdığı film ''İstanbul'dan Marmaris'e uzanan, Türkiye'nin en güzel yollarında yeşeren bir kardeşlik hikayesi, yıllar sonra bulunan kardeşi, aklı eksik de olsa, sahiplenmenin, bağıra basmanın hikayesi'' olarak tanıtılıyor.



Film aklı fikri para olmuş Çetin'in, aile değerlerini yeniden keşfetmesini, paraya ve güce tapan insanoğlunun macera dolu, acıklı güldürüsünü anlatıyor.





Adını Sen Koy



Tuna Kiremitçi'nin yönettiği ve Melis Birkan, Ali İl, Cemal Toktaş ile Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynadığı ''Adını Sen Koy'' da bu hafta gösterime girecek filmler arasında yer alıyor.



Filmin karakteri Can, bir hafta sonra evleneceği Aybige'yi çocukluk arkadaşı Ilgaz'la tanıştırdığında, garip bir şey olur. Ilgaz, Aybige'ye şaşılacak kadar soğuk davranır. Arkadaşının bu tavrı, Can'ın nişanlısından kuşku duymaya başlamasına, Aybige'nin de huzursuz olmasına yol açar. Ama Ilgaz'ın ağabeyi Harun çıkagelince, olayların seyri değişir. Beklenmedik sırların açığa çıkmasıyla nikahtan önceki son hafta, hayatlarının sınavına dönüşür.





Dönüşüm



Marina de Van'ın yönettiği ve Sophie Marceau, Monica Bellucci, Andrea Di Stefano ile Thierry Neuvic'in oynadığı 'Dönüşüm /Ne Te Retourne Pas' seyirciyle buluşacak.



Filmde, evli ve iki çocuklu bir yazar olan Jeanne'ın, bedeni değişmeye başlamıştır ama etrafındaki hiç kimse bunun farkında değildir. Ailesi onun korkularını, yeni kitabını yazmakla ilgili stresine bağlasa da Jeanne daha derinlerde başka bir şeyler olduğunu bilmektedir. Annesinin evinde bulduğu bir fotoğraf onu İtalya'da bir arayışa sürükler.





Neşeli Hayat



"Neşeli Hayat" Noel Baba olarak çalışan Rıza''nın ve çevresinin başından geçen komik ve hüzünlü öyküsünü beyazperdeye taşıyor. Filmde Yılmaz Erdoğan, Büşra Pekin ve Ersin Korkut rol alıyor. Geri kalan rollerin büyük bölümünü yine BKM Mutfak Oyuncuları oluşturdu. Mutfağın yirmi beş kişilik kadrosu rolleri çeşitli ağırlıklarla paylaşıyorlar. Onlara Sinan Bengier, Rıza Akın, Erdal Tosun, Cezmi Baskın, Caner Alkaya, Ayberk Atilla, Celal Tak, Fatma Murat eşlik ediyor.