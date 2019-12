4 yeni film gösterimde

Ben Stiller'ın rol aldığı serinin ikinci filmi ''Müzede Bir Gece-2/Battle of the Smithsonian'' sinemalarda. Ünlü oyuncu Kate Hudson'ın rol aldığı ''Arkadaşımın Aşkısın/My Best Friend's Girl'' izleyiciyle buluştu. Harun Özakıncı'nın yönettiği ''Hadi Gari Cumhur'' vizyona girdi. Fantastik komedi ''Lili ve Sihirli Kitabı-Lily The Witch'' gösterime girdi...







MÜZEDE BİR GECE 2



İlki umulanın da üzerinde bir gişe başarısı sağlayan ve yapımcılarının hiç vakit kaybetmeden ikincisini çekmeleri için harekete geçiren ''Müzede Bir Gece" bir kez daha küçük büyük herkesi salonlara toplayacak.



Doğal Tarin Müzesi'nin yenilenmek üzere kapatılmasıyla başlayan olaylar müzede sergilenen eserlerin ve tarihi kişiliklerin, tıpkı ilk filmde olduğu bir kez daha canlanmalarıyla fantastik bir maceraya dönüşecektir.



ABD tarihini çocuklara ve gençlere eğlendirerek anlatan ve tarih kavramını popüler bir anlatımla geniş kitlelere sevdiren ''Müzede Bir Gece" serisinin ikinci halkasında başrolü yine Ben Stiller üstleniyor.



Yönetmenliğini Shawn Levy'nin üstlendiği filmin diğer oyuncuları Robin Williams, Owen Wilson, Amy Adams, Jonah Hill, Steve Coogan, Owen Wilson ve Bill Hader. Filmin senaryosunu ise Thomas Lennon, Simon Kinberg ve Robert Ben Garant kaleme al.



ARKADAŞIMIN AŞKI



"My Best Friend's Girl'' ya da Türkçe vizyon adıyla ''Arkadaşımın Aşkı" romantik komedilerden hoşlananlar için.



Hayalindeki kadınla tanıştığını anlayan dustın mutluluğun formülünü bulduğuna inanmaktadır. Ancak hayatını birlikte geçirmeyi planladığı kadının gün geçtikçe kendisinden uzaklaşmaya başladığını hisseder.



Onu yeniden kazanabilmek için işin uzmanına, en yakın arkadaşı Tank'e başvurur ve ondan yardım ister. Tank'in planı önce arkadaşının sevgilisyle yakınlaşmak sonra onu yüzüstü bırakarak gerçek aşkın nerede olduğunu görmesini sağlamaktır. Peki ama herşey planlandığı gibi mi gidecektir acaba?



Başrollerini Kate Hudson, Dane Cook, Alec Baldwin ve Jason Biggs'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmen Howard Deutch'un imzasını taşıyor.



HADİGARİ CUMHUR



Harun Özakıncı'nın yönettiği ''Hadi Gari Cumhur'' vizyona girdi. Harun Özakıncı, Duygu Urak, Serhat Saylan ve Merve İldeniz'in rol aldığı filmin konusu şu şekilde:



Bodrum yöresinde tek geçim kaynağı olduğu için zeytinlik ve portakal bahçelerini erkek çocuklarına, bataklık olduğu ve işe yaramadığı içinde deniz kenarlarını kız çocuklarına devrederlerdi. Yörede patlayan turizm, damatların ve kayınbiraderlerin kaderini değiştirir. Yabancı turizm acenteleri ile anlaşan damatlar, eşlerinin arazilerini beş yıldızlı otellerle donatırlar.



Kayınbiraderler ise evden bozma pansiyonlarda kalmaya başlar. Artık aylak, ama gözü doymayan Cumhur için ablası ve eniştesinin otelini almak da hayatının gayesi olmuştur.



LİLLİ VE SİHİRLİ KİTABI



2008 yılında yabancı dilde en iyi film Oscar'ını kazanan Avusturya yapımı "Kalpazanlar"ın yönetmeni Stefan Ruzowitzky bu kez küçükler için çektiği ''Lili ve Sihirli Kitabı-Lily The Witch'' ile izleyici karşısında.



Fantastik komedi filmde, Alina Freund, Michael Mittermeier, Ingo Naujoks ve Anja Kling rol alıyor. Fimde, günün birinde odasında küçük bir ejderha ve bir büyü kitabı belirince hayatı değişen 10 yaşındaki Lili'nin başından geçenleri anlatıyor.



Surulanda adlı büyücü, adını ve kitabını devretmek için Lili’yi seçmiştir. Ancak bir şartla Lili bu göreve layık olduğunu 99 saat içinde kanıtlamalıdır.