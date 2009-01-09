4 yeni film gösterimde

“Vali” “Vali”

“Doğmamış”



















“Barselona Barselona” “Barselona Barselona”

“Uzay Maymunları” “Uzay Maymunları”

Vali Recep Yazıcıoğlu’nun anlatıldığı Çağatay Tosun’un merakla beklenen filmi “Vali” vizyona giriyor. Woody Allen’in yönetmenliğini yaptığı “Barselona Barselona” seyirciyle buluşuyor. Haftanın korku filmi “Doğmamış” ile animasyon sevenler için “Uzay Maymunları” sinemalarda...Hafta boyunca sinemalarda izleyiciyle buluşacak filmler şöyle...Trafik kazasında hayatını kaybeden Vali Recep Yazıcıoğlu’nun anlatıldığı Çağatay Tosun’un merakla beklenen filmi “Vali” vizyona girdi. Uğur Polat, Erdal Beşikçioğlu, İsmail Hacıoğlu ve Şebnem Dönmez’in performanslarını sergileyeceği filmin senaryosunu da Çağatay Tosun ve Batur Emin Akyel birlikte yazdı. Müziklerini Nail Yurtsever’in hazırladığı, görüntü yönetmenliğini Ferhan Akgün’ün üstlendiği filmde, karakteri, güçlü iradesi, sıra dışı fikirleri ve enerjisiyle halkın güvenini kazanmış Vali Yazıcıoğlu’nun, en son görev yaptığı Denizli’de başından geçen ilginç olaylar ele alınıyor.Haftanın korku filmi “Doğmamış-The Unborn” sinema salonlarına geldi. Yönetmen David Goyer’in filminde, Carla Gugino, Meagan Good ve Gary Oldman baş rolleri paylaşıyor. Seyirciye gerilim, gizem ve korku dolu dakikalar yaşatacak filmde, Casey adlı bir kızın hayatla ölüm arasında kalan hayaletlerle mücadelesi anlatılıyor.“Barselona Barselona - Vicky Cristina Barcelona” adlı yapım seyirciyle buluştu. Filmde yönetmenlik koltuğunda Hollywood’un ünlü isimlerinden Woody Allen oturuyor. Oyuncular ise Scarlett Johansson, Penelope Cruz, Javier Bardem ve Patricia Clarkson. Filmde, kaderleri kesişen üç kişi arasında doğan aşk ilişkisi romantizm ve komedinin birleşimiyle sunuluyor.Haftanın animasyon filmi ise “Uzay Maymunları - Space Chimps”... Yönetmenliği Kirk De Micco’nun yaptığı Warner Bros yapımı filmde karakterleri, Yonca Cevher, Yekta Kopan, Mazlum Kiper, Emir Tayla ve Meral Erbil seslendirdi.