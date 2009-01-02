4 yeni film gösterimde







“Süt”

“Yolcular”













“Davetsiz Gelen 2”

“Mutant Günlükleri”





Sinemalara 4 yeni film geldi. Hafta boyunca sinemalarda izleyiciyle buluşacak filmler şöyle...Dünya prömiyerini 65. Venedik Film Festivali’nde yapan “Süt” seyirciyle buluştu. Film, yönetmen Kaplanoğlu’nun “Yusuf Üçlemesi”nin ikinci filmi. Filmde, Başak Köklükaya, Saadet Işıl Aksoy, Tülin Özen ve Rıza Akın rol alıyor. Filmde, “Yusuf” karakterinin gençlik dönemleri yansıtılıyor.“Yolcular-Passengers” vizyona girdi. Senaryosunu Ronnie Christensen’in üstlendiği, yönetmenliğini Rodrigo Garcia’nın yaptığı filmde, Anne Hathaway, Patrick Wilson, Dianne Wiest ve David Morse başrolleri paylaşıyor. Filmde, dram, gerilim ve gizem bir arada...“Davetsiz Gelen 2-No Man’s Land: The Rise Of Reeker”, haftanın gösterime giren ikinci yabancı filmi. Yönetmen Dave Payne’nin filminde, Desmond Askew, Wilmer Calderon ve Michael Muhney performanslarını sergiliyor. Filmde, bir gaz istasyonunun patlaması sonucunda hayatla ölüm arasında bir evrende sıkıştıklarını anlayan şerif, polis oğlu, iki suçlu, bir bayan doktor ve bir genç garson kızın mücadelesi anlatılıyor.Haftanın son yabancı yapımı “Mutant Günlükleri-The Mutant Chronicles”... Yönetmenliği Simon Hunter’ın yaptığı filmde, John Malkovich, Thomas Jane, Ron Perlman ve Devon Aoki rol alıyor. Bilimkurgu ve aksiyonu birleştiren filmde hikaye, 23. yüzyılda geçiyor