4 yeni film gösterimde

Bu hafta, izleyiciler sinema salonlarında 4 yeni yapımla buluşacak. Sinemalarda hafta boyunca gösterime girecek filmler şöyle...“No Country For Old Men” ile Oscar’larda zarefe ulaşan Coen biraderlerin yeni filmi “Aramızda Casus Var - Burn After Reading” kadrosundaki yıldız isimlerle dikkat çeken bir komedi. Alkolik olduğu için CIA’deki işinden kovulan emekli ajan Osbourne Cox’ın intikam alma maceralarını anlatan filmde George Clooney, Frances McDormand, John Malkovich, Tilda Swinton ve Brad Pitt başrolleri paylaşıyor. Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan filmin senaryosu da Coen kardeşlere ait.Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi alan “Entre Les Mursentre” ya da Türkçe vizyon adıyla “Sınıf”, Paris’in banliyölerinden birinde hemen hemen tamamı farklı etnik gruplardan gelen öğrencilerin toplandığı bir okulda geçiyor. Fransızca öğretmeni François’nın gözünden anlatılan filmde kendilerini bulma çabası içindeki bir sınıf dolusu yeniyetmenin bir ders yılı boyunca yaşadıklarına tanık oluyoruz. Her biri oyuncu değil de gerçek öğrencilerden oluşan “Sınıf”ta bir de Türk öğrenci var; Burak Özyılmaz.Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve Belçikalı sinemacılar Luc ve Jean-Pierre Dardenne kardeşlere En İyi Senaryo Ödülünü kazandıran “Lorna’nın Sessizliği - Lorna’s Silence - Le Silence De Lorna” haftanın bir diğer dikkate değer filmi. Arnavutluk’tan Belçikaya gelen genç Lorna’nın tek hayali daha iyi bir yaşama kavuşmaktır. Bunu için yapması gerekense Belçika vetendaşlığını elde etmektir. Ne var ki planları hiç de umduğu gibi gitmeyecektir. Başrollerini Arta Dobroshi, Jeremie Renier, Fabrizio Rongione ve Alban Ukaj’ın paylaştığı film Avrupa’nın bir türlü kapanmayan yarası göçmenlik meselesini irdeliyor.Haftanın son yeni filmi küçük izleyicilere. İlki büyük ilgi gören “Madagaskar” adlı animasyon filmin ikincisi “Madagaskar 2 - Madagascar: Escape 2 Africa” bu hafta vizyona çıktı. Eric Darnell ve Tom McGrath’ın yönettiği sevimli animasyonda New York Hayvanat Bahçesi sakinleri Aslan Alex, Zürafa Melman, Zebra Marty ve Suaygırı Gloria’nın maceraları, ilk filmin kaldığı yerden devam ediyor. Sevimli kahramanlarımızın bu seferki yolculuğu ise Afrika kıtasına olacak.