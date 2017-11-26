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Eğitim

4 yeni fakülte eğitime başlıyor

Karar Resmi Gazete'te yayımlandı

26 Kasım 2017 12:56

"Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklik uyarınca, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mimarlık Fakültesi, Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Atatürk Üniversite Rektörlüğüne bağlı Kış Sporları Enstitüsünün adı Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

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