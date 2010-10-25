4 yaşındaki Yunus'u halası öldürmüş

T24 - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde arkadaşlarıyla evlerinin önünde oyun oynarken 3 gün önce kayıplara karışan 4 yaşındaki Yunus Yıldırım'ın cesedi bulundu. Yunus'u öldürenin halası olduğu ortaya çıktı. Hala, cinayet gerekçesine, ağabeyinin istediği kişiyle evlenmesine engel olmasını gösterdi.

Kovancılar Bingöl Caddesi Bağlar Mahallesi Martı Sokaktaki evlerinin önünde, Perşembe günü evlerinin önünde oyun aynayan Yunus Yıldırım, ortadan kayboldu.

Anne Bircan Yıldırım, oğulunu bulamayınca ilçede mobilyacı atölyesinde çalışan Abdulmütalip Yıldırım'a durumu bildirdi.

Perşembe günü sokak üzerinde kurulan pazarda da oğullarını bulamayan aile durumu polis bildirdi.

Sokak üzerinde pazarcılık yapan esnaflar o gün 32 plakalı bir pikap cinsi aracı hızla tarlalardan giderken gördükleri söyledi.

İlçede polis ve jandarma küçük Yunus'u bulmak için seferberlik ilan ederken, ilçede halkı da her yerde didik didik aramaya katıldı.

Aile çocuklarının kaçırılmış olabileceğini ileri sürerken, Yunus'un cesedi bugün oturdukları çift daireli 4 katlı binanın havalandırma boşluğunda bulundu.

Tamamı akrabaların oturduğu binada abdest almak için banyoya giren bir kişi havalandırma boşluğunda kötü kokular gelmesi üzarine pencereyi açıp baktı. Karanlık olan boşluğa el feneri ile bakılması üzerine bir çuval görülmsi üzerine durum polise bildirildi.

Bugün öğle saatlerinde gelen polis, binayı tüm giriş ve çıkışları yasaklayıp, havalandırma boşluğuna baktı.

Çuva açıldığında Yunus'un ağzı bantlanmış ve kanlar içindeki cesedi bulundu. Tek çocuklaır Yunus'un öldürüldüğünü öğrenen anne Bircan ve baba Abdulmutalip Yıldırım, sinir krizleri geçirdi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, 2 daire üzerinde bulunan 4 katlı binada oturan ve tamamı akraba olan herkesin tek tek bilgisine başvurdu.



Hala suçunu itiraf etti

Yunus Yıldırım'ın cinayet şüphelisi, halası 26 yaşındaki Muhibet Yıldırım çıktı. Emniyette suçunu itiraf eden Muhibet Yıldırım, ağabeyinin sevgilisiyle evlenmesine izin vermediği için yeğenini öldürdüğünü söyledi.

Muhibet Yıldırım'ın, evlenmesine izin verilmemesi üzerine ağabeyine, "Siz öyle bir acı yaşatacağım ki, ömür boyu unutamayacaksınız" dediği iddia edildi.

Hala Yıldırım, poliste verdiği ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Muhibet Yıldırım, ağabeyinin kendisinin sevdiği kişiyle evlenmesine izin vermediği için ondan intikam almak istediğini ve bir süredir planlar yaptığını söyledi.

Hala Yıldırım, "Ağabeyim benim evlenmeme izin vermedi. Ondan intikam almak için Yunus'u öldürdüm" dedi. Yıldırım'ın polisteki sorgusu sürüyor.



İşte otopsi sonucu...

Yunus Yıldırım'ın yapılan otopsisinde, başının sert bir cisimle ezilerek öldürüldüğü, cinsel organının ise bıçakla kesilmeye çalışıldığının anlaşıldığı bildirildi. Dün gece geç saatlerde ailesine teslim edilen Yıldırım'ın cenazesi, ilçeye bağlı Kürüm köyünde toprağa verildi.



