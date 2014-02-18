T24 LogoT24 Logo
Dünya

4 yaşındaki Suriyeli çocuk yalnız değilmiş

Suriye-Ürdün sınırında ailesini kaybettiği için çölü tek başına geçtiği iddia edilen 4 yaşındaki Suriyeli çocuğun kaybolmadığı sadece ailesinin gerisinde kaldığı belirtildi

18 Şubat 2014 19:10

Suriye-Ürdün sınırındaki çölde tek başına yürürken bulunduğu iddia edilen 4 yaşındaki Suriyeli çocuğun yalnız olmadığı sadece ailesinin gerisinde kaldığı ortaya çıktı.

BM Mülteciler Yüksek Komisyonu’nda görevli (UNCHR) Andrew Harper Twitter hesabından, Suriye-Ürdün sınırında çölü tek başına yürüyerek geçtiği düşünülen 4 yaşındaki Mervan adında bir Suriyeli mültecinin fotoğrafını paylaştı.

İlk anda gelen haberler çocuğun ailesini kaybettiği yönündeydi. Ancak daha sonra çocuğun kaybolmadığı sadece ailesinden geride kaldığı ortaya çıktı. Guardian gazetesi, Marwan’ın ailesinin Ürdün sınırına yaklaştıklarında heyecanlanarak daha hızlı hareket ettiklerini, bu sırada küçük oğulları Marwan’ın ailesinden 20 adım geride kaldığını yazdı.

ETİKETLER

suriye4 yaşındaki çocuksınırürdünçölbm

İlgili Haberler

4 yaşında sınırı tek başına aştı

Suriye'de çatışmalardan kaçarken kaybolan 4 yaşındaki Marvan, yalnız başına çölü geçerken bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24