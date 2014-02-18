4 yaşındaki Suriyeli çocuk yalnız değilmiş

Suriye-Ürdün sınırındaki çölde tek başına yürürken bulunduğu iddia edilen 4 yaşındaki Suriyeli çocuğun yalnız olmadığı sadece ailesinin gerisinde kaldığı ortaya çıktı.

BM Mülteciler Yüksek Komisyonu’nda görevli (UNCHR) Andrew Harper Twitter hesabından, Suriye-Ürdün sınırında çölü tek başına yürüyerek geçtiği düşünülen 4 yaşındaki Mervan adında bir Suriyeli mültecinin fotoğrafını paylaştı.

İlk anda gelen haberler çocuğun ailesini kaybettiği yönündeydi. Ancak daha sonra çocuğun kaybolmadığı sadece ailesinden geride kaldığı ortaya çıktı. Guardian gazetesi, Marwan’ın ailesinin Ürdün sınırına yaklaştıklarında heyecanlanarak daha hızlı hareket ettiklerini, bu sırada küçük oğulları Marwan’ın ailesinden 20 adım geride kaldığını yazdı.