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Dünya

4 yaşında sınırı tek başına aştı

Suriye'de çatışmalardan kaçarken kaybolan 4 yaşındaki Marvan, yalnız başına çölü geçerken bulundu

18 Şubat 2014 08:35

Ülkesindeki çatışmalardan kaçarken kaybolan 4 yaşındaki Suriyeli çocuk, elindeki bir poşet eşyasıyla çölde tek başına yürürken bulundu.

Ülkesinde 3 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle evini terk etmek zorunda kalmış bir milyondan fazla Suriyeli çocuktan yalnızca biri.

Dün dünya basınına, Suriye'de 3 yıldır devam eden iç savaş sırasında çekilmiş en yürek burkan karelerden biri yansıdı.

Elinde bir poşet dolusu eşyasıyla Lübnan sınırını aşan Marvan, bölgedeki mülteci kamplarındaki Birleşmiş Milletler görevlilerince karşılandı.

Marvan'ın sınırı geçerken ailesini kaybettiği ancak ekiplerin yardımıyla anne ve babasına kavuştuğu belirtildi.

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