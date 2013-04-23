4 yaşındaki oğlunu döverek ölürdü

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde oturan A.Ç., 4 yaşındaki oğlu S.Ç.'yi döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

A.Ç., iddiaya göre akşam saatlerinde oğlu S.Ç’yi dövdü. Karın boşluğuna ve sırtına darbeler alan S.Ç’nin fenalaşması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Olay yerine giden sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, S.Ç, ambulansla Dinar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. S.Ç, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, S.Ç.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma ekipleri baba A.Ç.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.