Denizli’de bir anne henüz bilinmeyen bir sebeple 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü.

Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi’nde yaşayan Nagihan K. (35) iddialara göre, gece cinnet getirince odasında uyuyan 4 yaşındaki oğlu A.S.K.'yı boğarak öldürdü.

Kız kardeşini aradı

Olayın ardından bir süre bekleyen anne Nagihan K., daha sonra aynı binada oturan ve ismi henüz öğrenilemeyen kız kardeşini arayarak olayı anlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde minik A.S.K.'nın öldüğünü belirledi.

Gözaltına alındı

Çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korkunç olayın ardından anne Nagihan K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)