4 yaşındaki Leyla'nın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

AĞRI, (DHA)- AĞRI\'nın merkeze bağlı Bezirgan köyünde bayramın birinci günü sokakta oynarken ortadan kaybolan Leyla Aydemir\'i (4) arama çalışmaları devam ediyor. Leyla\'nın olay günü kaybolmadan önce amcası tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıkarken, üzerinde fotoğrafındaki kıyafetin olduğu görüldü.

Ağrı\'da yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çifti, 3 gün önce sabah saatlerinde, bayram ziyareti için kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bezirgan köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir\'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, küçük Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla\'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı ancak küçük kıza ulaşılamadı. Bugün sabahın erken saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı.

EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARANIYOR

Aydemir çiftinin 3\'ü erkek 7 çocuğundan 6\'ncısı olan Leyla\'nın kıyafetinin koklatıldığı eğitimli köpeklerle köydeki evler de tek tek aranıyor. Jandarma, AFAD, güvenlik korucularından oluşan 20\'şer kişilik ekipler, köyün dört bir yanında aramalarını sürdürüyor. İl merkezinde de polis ekipleri Leyla\'nın bulunması için seferber oldu. Ekipler, gelen ihbarları değerlendirerek Leyla\'nın en kısa sürede bulunabilmesi için titizlikle çalışıyor.

\'UTANGAÇTIR\'

Acılı anne Şükran Aydemir, kızını görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi. Kızının amcasının yanındayken gözden kaybolduğunu belirten anne Aydemir, \"Ciğerim yanıyor. Allah rızası için kim götürdüyse kızımı bana sağ sağlim getirsin. Kızım yabancıların yanına gitmez, utangaçtır. Kendini ifade edemez. Sadece \'anne, süt\' diyebiliyor. Küçük kardeşinin adı Ece, onu bile söyleyemiyor. Ev istiyorlarsa ev, para istiyorlarsa para veririz. Yeter ki kızımı getirsinler. Söz veriyoruz şikayetçi olmayacağız\" diye konuştu.

Leyla\'nın kaybolmadan önce amcası Musa Aydemir tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Karayolunda amcası ile yürüyen minik Leyla\'nın üzerinde fotoğraflarda yer alan kıyafetinin olduğu görülüyor.

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