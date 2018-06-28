4 yaşındaki Leyla 14 gündür kayıp; baba Aydemir: Umutlar azalıyor

Ağrı'nın Bezirhane köyünde 14 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Leyla Aydemir için bugün de özel eğitimli köpekler eşliğinde yumuşak zemin kazıları yapılıyor. Baba Nihat Aydemir, "Allah Leyla’yı götüren adamın kalbine de bir merhamet düşürsün. Kızımızı bir yerlere bıraksınlar alalım. Gün geçtikçe umutlarım tükeniyor" dedi.

Ankara Polatlı'da ise 6 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Eylül soruşturmasında en önemli delil kanlı bir eldivenler oldu.

Ağrı’nın Bezirhane köyünde, bayramın 1’inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir’in bulunması için arama çalışmalarına bugün sabahta devam edildi. Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve korucular katıldı. JAK timleri, köyde ve çevresinde, metruk binaların zemininde bugün de kazı çalışması yapacak. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpekleri ‘Modül’ ve ‘Mavi’yi de kullanıyor.

AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Bezirhane köyüne gelerek, Leyla Aydemir’in ailesini ziyaret etti. Baba Nihat Aydemir ile bir süre görüşen Çelebi, Leyla’nın bulunması için başlatılan arama çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Çelebi, “Leyla kızımızın üzüntüsünü tüm herkes gibi bizler de yaşadık. Kolluk kuvvetlerinden ve AFAD yetkililerinden günlük ve anlık olarak kızımızın arama faaliyetleri ile ilgili bilgileri valimiz başta olmak üzere tüm ilgili kurumlardan aldık. Ümitliyim, inşallah kızımız sağ salim bizlere kavuşacak. Ben bugün üzüntünüzü paylaşmak için buraya geldim. İnşallah kızımızı sağ salim bulduğumuz zamanda sevincinizi paylaşmak için geleceğim” diye konuştu.

Babab Aydemir: Bittik, tükendik artık

Baba Nihat Aydemir ise tüm çabalara rağmen aramalardan şu ana kadar bir sonuç alınamadığını söyledi. Kızının kaçırıldığını düşündüğünü vurgulayan Aydemir “Kimin elindeyse Allah rızası için bıraksınlar. Bizde takat kalmadı. Ben kaç gündür emek yiyemiyorum. Tükendim artık. Bir iz yok. Bütün Türkiye bize dua etsin. Allah Leyla’yı götüren adamın kalbine de bir merhamet düşürsün. Kızımızı bir yerlere bıraksınlar alalım. Gün geçtikçe umutlarım tükeniyor. Gün geçtikçe tükeniyoruz. Bize yardım etsinler” ifadelerini kullandı.

Eylül için kazı yapılıyor

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın ‘olay aydınlatıldı’ dediği 8 yaşındaki Eylül içinse Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli köyünde arama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan aynı köyden Uğur K.’nin evinde ve bahçesinde kazı çalışması yapılıyor. Zanlının evinde bulunan kanlı eldiven ve aracındaki DNA örneklerinin, Eylül’ün ailesinin DNA örnekleriyle uyuştuğu belirtiliyor. Soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirilirken, zanlının suçlamaları kabul etmediği de iddialar arasında.