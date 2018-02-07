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4 yaşındaki Kuzey Efe, kalp krizinden öldü

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, yatağında kalp krizi geçiren Kuzey Efe Ersezgin (4), yaşamını yitirdi

07 Şubat 2018 19:17

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, yatağında kalp krizi geçiren Kuzey Efe Ersezgin (4), yaşamını yitirdi.
Edremit ilçesi kırsal Kadıköy Mahallesi\'nde oturan Melis Ersezgin (25), sabah uyanıp 2 çocuğunu kontrol etmek için odalarına gitti. Ersezgin, oğlu Kuzey Efe\'nın nefes almadığını fark etti. İlçede toptan gıda işi yapan Hüseyin Ersezgin (29) ile alışveriş merkezinde çalışan eşi Melis Ersezgin (25), minik Kuzey Efe\'yi hemen Edremit Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde, Kuzey Efe\'nin yaşamını yitirdiği saptandı.
İlk incelemede kalp krizi geçirdiği tahmin edilen minik Kuzey Efe\'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kuzey Efe Ersezgin’in cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Edremit’te defnedilecek.

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