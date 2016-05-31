4 yaşındaki kızını öldüresiye dövüp çöp kamyonuna attı, temizlik işçileri durdurmasa presleyip öldürecekti!

Adana'da 25 yaşındaki Mehmet Cüneyt A. annesini özlediği için ağlayan kızı 4 yaşındaki İremsu A.'yı iddiaya göre öldüresiye dövüp, çöp kamyonuna attı. Kamyonun presini çalıştırmak üzereyken durumu fark eden temizlik işçileri küçük kızı ölümden kurtardı. Dolandırıcılık suçundan 3 ayrı dosyadan yakalama kararıyla arandığı belirlenen uyuşturucu bağımlısı baba Mehmet Cüneyt A. gözaltına alınırken, ölümden dönen İremsu'nun annesi Emine, "Çöpçüler yavrumun hayatını kurtardı. Bu dünyada da öbür tarafta da cezasını almasını istiyorum" dedi. Cani baba, ifadesinde “Kendi düştü ben dövmedim” dedi.

DHA'da yer alan habere göre, merkez Yüreğir ilçesinin Koza Mahallesi'nde oturan Mehmet Cüneyt A., 5 yıl önce 23 yaşındaki Emine K.'yı kaçırdı. Yaklaşık 2 yıl nikahsız yaşayan çift, kızları İremsu dünyaya geldikten 5 ay sonra resmi evlilik yaptı, 2 yıl sonra da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Mahkeme kızlarının velayetini Güzelevler Mahallesi'ndeki babaevine dönen Emine K.'ya verdi. Özel bir şirkette güvenlik elemanı olarak çalışan Emine K., pazartesi günü öğle saatlerinde kızı İremsu A.'yı, Mehmet Cüneyt A.'nın yanına gönderip işe gitti.

Kızını alan Mehmet Cüneyt A. da bir süre sonra kızını birlikte yaşadığı akrabalarına emanet edip kahveye gitti. Annesini özleyen İremsu A., ağlamaya başladı. Küçük kızın ağladığını haber alan Mehmet Cüneyt A., eve geldi. Bütün çabasına rağmen kızını susturamayan Mehmet Cüneyt A. öfkeden deliye döndü. İddiaya göre madde alan Mehmet Cüneyt A., "Annemi istiyorum" diye ağlayan kızını dövmeye başladı. Babasının elinden kurtulan kız çocuğu sokağa kaçtı. Arkasından koşan Mehmet Cüneyt A., sokak ortasında yakaladığı kızını darp etmeyi sürdürdü.

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında kızını döven Mehmet Cüneyt A., Yüreğir Belediyesi'nin çöp toplama aracını gördü. Mehmet Cüneyt A., kollarından tuttuğu kızını çöp kamyonuna attı. Topladıkları atıkları preslemeye hazırlanan temizlik işçileri son anda durumu fark edip, küçük kızı kurtardı.

Temizlik elemanlarına da saldıran Mehmet Cüneyt A., görevlilerinden M.K.Ç.'yı da darp etti. Olaya tanık olan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Öfkeli baba Mehmet Cüneyt A., araya giren vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dolandırıcılık suçundan 3 ayrı dosyadan arandığı belirlenen Mehmet Cüneyt A., gözaltına alındı. Kızının çöp kamyonunda preslenmek üzereyken kurtarıldığını haber alan anne Emine K., eski kocasından şikayetçi oldu.

Olay nedeniyle kızının da kendisinin de psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Emine K., "Bırakın insanı, hayvan bile bunu kendi evladına yapmaz. Çevredekiler yetişmese, kızım belki de şimdi ölmüş olacaktı. Sırf, baba şefkatinden mahrum kalmasın, baba sevgisini unutmasın düşüncesi ile yavrumu ona göstermiştim. Ama böyle yapacağını bilemezdim. Çocuğumun vücudunda darp izleri duruyor, rapor aldık, şikayetçi oldum" dedi.

Gözaltında sorgusu yapılan Mehmet Cüneyt A., ifadesinde "Kendi düştü, ben dövmedim" diye kendini savundu. Mehmet Cüneyt A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.