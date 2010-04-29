4 yaşındaki kızın katiline müebbet hapis

T24-



Anne Asuman Çökekoğlu’nun, bu hafta başında bir kız bebek dünyaya getirdiği için duruşmaya katılamadığı öğrenildi.



Mahkemede, mütalaası istenen Cumhuriyet Savcısı, sanığın, olay günü evlerinden çıkan küçük Beyza’nın, kendi evinde oyuncaklarla oynarken ağlamasına sinirlendiğini, sonra da boğazını sıkarak öldürdüğünü söyledi.



Sanığın, bunu gizlemek amacıyla çocuğun elbiselerini sobaya atarak yok ettiğini, kovuşturma aşamasında çocuğu da yakarak imha etmeye çalıştığının tespit edildiğini ifade eden savcı, gelen raporda da sanığın akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğunun belirtildiğini bildirdi.



Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, gelen raporu kabul etmediklerini, mütalaaya da katılmadıklarını söyledi.



Sanığın daha önce olmamış olayları olmuş gibi algılayarak, o yönde konuştuğu yönünde rapor bulunduğunu ifade eden sanık avukatı, sanığa bu rapor dikkate alınarak ceza verilmesi gerektiğini savundu.



Daha sonra söz alan Çökekoğlu ailesinin avukatı Hülya Gök ise mütalaaya katıldıklarını belirtti.



Savunma yaparken göz yaşlarına hakim olamayan Gök, "Herkes anne baba. Böyle bir olay herkesi çok üzer. Öldürülen Beyza’nın Pazartesi günü küçük bir kardeşi oldu. Ne Beyza ne de kardeşi birbirlerini tanıyamayacaklar. Kimsenin öyle bir şeyi engelleme hakkı yoktur. Sanığın en ağır derecede cezalandırılmasını talep ediyoruz. Hafifletici nedenlerin göz önünde bulundurulmamasını istiyoruz" diye konuştu.



"BAŞKA BİR ANNEYE ACI YAŞATMAK İSTEMEM"



Karar öncesi son sözü sorulan sanık Kezban Uslu, şunları kaydetti.

"Benim aileye karşı husumetim yok. Zaten o mahalleye yeni taşınmıştım. Olaydan önce çocuğum yeni ölmüştü. Diğer çocuğumu da benden uzaklaştırdılar. Ben de anneyim. Ben de acı yaşadım. Başka bir anneye acı yaşatmak istemem. Suçu baskılar sonucu üzerime aldım. Suçsuzum.".



Mahkeme heyeti, sanığa verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, sabıkası bulunmaması ve mahkemedeki iyi hali nedeniyle müebbet hapis cezasına çevirdi.



Kararı duyan sanığın yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Duruşmayı izleyen bir genç kız ise "Teyze seni çok seviyorum" diyerek ağladı.



"YENİ BEBEĞİMİZİ BEYZA DİYE SEVİYORUZ"

Baba Seyit Çökekoğlu, Adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi günü eşinin bir hastanede sezaryenle kız bebeği dünyaya getirdiğini söyledi.



Bebeklerini hep öldürülen kızları Beyza’nın ismiyle sevdiklerini dile getiren baba Çökekoğlu, şunları kaydetti.



"Biz de öldürülen kızımızın, en azından ismiyle yaşaması için dünyaya gelen kardeşine Beyza Nur ismini verdik. Kendimizi en azından bu şekilde teselli edeceğiz. Verilen kararı eşimle paylaşmak için hemen hastanede yatan eşimin yanına gideceğim. Kızım 30 Nisanda öldürülmüştü. Karar da 29 Nisanda çıktı. Kızımın ölümünün yıl dönümünde karar çıkması adaletin yerini bulduğunu gösterdi.".



OLAY

Konya’da, annesinin 30 Nisan 2009’da ekmek almak için bakkala gönderdiği 4 yaşındaki Beyza Çökekoğlu’ndan 33 gün haber alınamamış, polisin araştırması sonucu kız çocuğunun komşuları Kezban Uslu (23) tarafından boğularak öldürüldükten sonra cesedinin sobada yakıldığı ortaya çıkmıştı.



Ortada delil bırakmamak için Beyza’nın cesedini sobada yaktığı öne sürülen zanlı Kezban Uslu’nun 3 yaşındaki çocuğunun hastalık nedeniyle öldüğü, bir çocuğunun da engelli olduğu, bu olayı "kıskançlık" nedeniyle işlemiş olabileceği iddia edilmişti.