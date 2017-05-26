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Yaşam

4 yaşındaki çocuklara maketten 'Kabe' tavafı!

"Namaza başlıyorum. Bir daha bırakmayacağım. Anne babamın sözünü tutacağım. Söz mü?"

26 Mayıs 2017 11:10

Sinop'un Gerze ilçesinde Hacı Musa Sarıkaya kuran kursu öğrencileri için yıl sonu gösterisi düzenlendi. Öğrenciler hac kıyafetleri ile sahneye konan maket 'Kabe' etrafında döndü.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre, Sedat Işıdı Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte 4-6 yaş arasındaki çocuklar, ezberledikleri dua ve ilahileri okudu. Törenin sonunda ise çocuklara başarı belgesi verildi.

"Namaza başlıyorum"

Daha önce de Kahramanmaraş'ta İl Müftülüğü ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla "7 Yaşındayım, Namaza Başlıyorum" etkinliği düzenlenmiş ve çocuklara kabe tavaf ettirilmişti. AKP'li belediyenin düzenlediği Maraş Abdulhamid Han Camii'nde yapılan etkinlik “Minik bedenler namazla buluşuyor” sözleriyle duyurulmuş; gösteride konuşma yapan Onikişubat İlçe Müftüsü Demir'in çocuklara, “Namaza başlıyorum. Bir daha bırakmayacağım. Anne babamın sözünü tutacağım. Söz mü?” ifadeleriyle seslenmişti. Ardından çocuklara kabe tavaf ettirilmiş, bu gösteriyi veliler izlemişti.

İlçe Müftüsü Demir'in, “Peygamber Efendimiz, ‘Çocuklarınızı 10 yaşında oruca başlatın' buyuruyor. Bizim çocuklarımız 10 yaşına varmadan oruca başlayacaklar” şeklindeki ifadeleri de dikkat çekmişti.

ETİKETLER

SinopGerze ilçesiHacı Musa Sarıkayakuran kursuKabe

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