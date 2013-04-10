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Yaşam

4 yaşındaki çocuk silahla arkadaşını vurdu

New Jersey eyaletinde, 4 yaşındaki bir çocuk, 6 yaşındaki oyun arkadaşını vurdu

10 Nisan 2013 17:50

ABD’de 4 yaşındaki bir çocuk 6 yaşındaki oyun arkadaşını silahla vurdu.

İsmi açıklanmayan 4 yaşındaki çocuk, evinden aldığı 22 kalibrelik bir tüfekle, bahçede oynadığı 6 yaşındaki arkadaşını başından vurdu. Olayda yaralanan çocuğun 24 saatin ardından öldüğü bildirildi.

Savcı Joseph Coronato, olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini açıkladı. Coronato, silahın sahibinin kim olduğunu ve çocuğun silaha nasıl ulaştığını açıklamadı.

Olayın yaşandığı Tom Rivers kenti Polis Şefi Michael Mastronardy, “Çok trajik bir olay. Çocuklar ve aileleri için üzülüyorum. Ancak silahın sahibine ve çocuğun kullanmasına izin verene çok kızgınım. 4 yaşındaki bir çocuk silah kullanmayı bilmez” dedi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, soruşturmanın sonucunda aile üyelerinden birinin yargılanıp yargılanmayacağı belli olacak.

Birkaç gün önce ABD Tenessee’de yine 4 yaşındaki bir çocuk aile yemeği sırasında tabancayı eline alarak şerifin eşini vurarak öldürmüştü.

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