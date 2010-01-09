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Yaşam

4 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı!

Şanlıurfa'da, 4 yaşındaki bir çocuk evde oyun oynarken girdiği düdüklü tencerede sıkıştı.

09 Ocak 2010 02:00

T24 - Şanlıurfa'da, 4 yaşındaki bir çocuk evde oyun oynarken girdiği düdüklü tencerede sıkıştı. Ailesi tarafından tencereden çıkarılamayınca hastaneye götürülen çocuk, itfayenin yardımıyla kurtarıldı.


Bu ilginç olay  geçtiğimiz yıl eylül ayında yaşandı.


İddiaya göre, Yıldız ailesinin 4 yaşındaki çocuğu Esma, yemek hazırlığı yapan annesinin çıkardığı çelik düdüklü tencerenin içerisine girdi.


Oyun oynamak için tencerenin içine giren çocuk, düdüklü tencerede sıkıştı. Ne yapacağını şaşıran aile, tencerenin içindeki çocuklarını hastaneye götürdü. Doktorlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Ancak onlar çocuğu çıkaramayınca devreye itfaiye girdi. Elektrikli kesici ile tencere kesildi çocuk tencereden kurtarıldı.

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