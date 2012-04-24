4 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde dört yaşında bir çocuğun, "playstation" almayı reddettiği gerekçesiyle babasını tabancayla vurarak öldürdüğü bildirildi.

“Asharq Daily" isimli gazetenin Güney Jizan bölgesindeki polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, dört yaşındaki çocuğun, tabancayla babasını kafasından vurarak öldürdüğü kaydedildi.

Haberde, çocuğun babasına "playstation" alması için ısrar ettiği, ancak baba eve eli boş dönünce, üstünü değiştirirken silahını yere bıraktığı sırada, kızgın çocuğun silahı alıp babasına yakın mesafeden ateş ettiği belirtildi.