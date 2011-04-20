-4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÜZERİNE BAHÇE KAPISI DÜŞTÜ İZMİR (A.A) - 20.04.2011 - İzmir'in Menemen ilçesindeki 75. Yıl İlköğretim Okulunun bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada, rayından çıkan demir kapının altında kalan 4 yaşındaki Mehmet Ali Yavuz ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Menemen ilçesi Asarlık beldesindeki 75. Yıl İlköğretim Okulunun bahçesine arkadaşlarıyla oyun oynamak üzere giren Mehmet Ali Yavuz'un (4) üzerine, rayından çıkan demir kapı devrildi. Çevredekiler tarafından kapının altından çıkarılarak Menemen Devlet hastanesine götürülen çocuk, ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Metin Manisalı gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğun yoğun bakım servisinde gözetim altında tutulduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: ''Yoğun bakım ünitesinde görevli doktorlarla yaptığım görüşmede, bana beyninde ciddi hasar olduğunu söylediler. Ciddi bir ödem var, beyin dokusunda şişme var. Allah'tan umut kesilmez demek istiyorum ama çocuğumuzun durumu çok da iç açıcı değil. İyileşmesi durumunda bile ciddi hasar kalacaktır. Elimizden gelen tüm müdahaleyi yapıyoruz. Şu an beyin ölümü gerçekleşmedi ama bu yöne bir gidiş olduğunu gözlemliyoruz.'' DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Hazan da çocuğun kazanın ardından kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesinde duran kalbinin yeniden çalıştırıldığını söyledi. Hazan, ''Hastanemize getirildiğinde ciddi tansiyon problemi vardı. Bu sorunu aştıktan sonra solunum cihazına bağlandı. Kafa kemiklerinde kırıklar var, beyninde ödem var. Ancak şu aşamada beyin ölümü oluşmuştur diyemiyoruz'' şeklinde konuştu. -''OĞLUM 10 LİRALIK BİR DEMİR PARÇASI YÜZÜNDEN ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR''- Hastane önünde oğlundan gelecek umutlu haberi bekleyen baba Şevket Yavuz ise, ''Oğlum 10 liralık bir demir parçasının aylarca onarılmaması nedeniyle şimdi ölümle pençeleşiyor. Beni bırakıp gidiyor. Dava açsam ne olacak? 4 yaşına kadar getirdiğim, büyüttüğüm oğlum bana geri mi gelecek? Belki benim çocuğum değil, başkalarının da çocuğu orada olabilirdi'' dedi Öte yandan çocuğun durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi alamadıklarının söyleyen aile üyeleri, grev yapan sağlık personeliyle kısa süreli gerginlik yaşadı. Gerginlik, araya giren polis ve hastane yetkilileri tarafından önlendi. Daha sonra Baba Şevket Yavuz, oğlunun doktoruyla görüştürüldü.