4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Yüksel KOÇ / İstanbul,(DHA) SANCAKTEPE\'de geri geri sürdüğü kamyonet ile 4 yaşındaki Adem Örde\'nin ölümüne neden olduğu ileri sürülen Adem A., “Taksirle ölüme neden olmak\" suçundan tutuklandı.

Sancaktepe\'de dün akşam saatlerinde geri geri sürdüğü kamyonet ile bisiklet süren 4 yaşındaki Adem Örde\'nin ölümüne neden olduğu ileri sürülen Adem A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na getirilen Adem A., savcılık sorgusunda aracına binmeden önce arkasını kontrol ettiğini ancak kimseyi görmediğini söyledi. Yola çıkmak için önce geriye doğru manevra yaptığını, bu sırada aracın sol arka tekerleğinin bulunduğu taraftan taşa takılmış gibi bir ses geldiğini söyleyen Adem A., “Aracımı durdurarak aşağıya indim. Aracın arkasına gittiğimde Adem Örde\'ye çarptığımı anladım. Ölen çocuğun yakınlarının bana ve aileme zarar vereceği endişesi ile kamyoneti park ettikten sonra evime kaçtım. Kapıyı kilitledikten sonra 112 ve 155\'i arayarak kazayı bildirdim. aradım. Emniyetten zırhlı araç gelerek beni evimden uzaklaştırdı. Kazada benim herhangi bir kusurum bulunmamaktadır. Olaydan dolayı üzgünüm, vicdan azabı çekiyorum\" dedi.

Adem A., savcılık tarafından, “Taksirle ölüme neden olmak\" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

GERİ GERİ MANEVRA YAPARKEN BİSİKLET SÜREN ÇOCUĞU EZDİ

Mahkemedeki sorgusunda geri geri manevra yaparken aynalara baktığını söyleyen Adem A., “Geriye giderken sol arka teker bir cismin üzerinden geçti. Bunun üzerine araçtan inerek kontrol ettim. O sırada bir çocuğun kafasının üzerinden geçtiğimi gördüm. Hareketsiz yatan çocuğun öldüğünü anladım. Hiçbir şekilde çocuk sesi veya ağlaması duymadım. Arabayı parka alıp çocuğun aracın altından çıkmasını sağladım. Şok olduğum için polis ve ambulansı ben arayamadım, ancak çevredekilerden aramalarını istedim. Olay yerine gelen kayın pederim ve eşim, beni oradan uzaklaştırarak evime çıkardı. Herhangi bir saldırıya uğramamak için polisi aradık. Polis ile birlikte emniyete geldim\" dedi.

TUTUKLANDI

Adem A., mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

