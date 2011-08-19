-4 yaşında mehteran oldu BURSA (A.A) - 19.08.2011 - Bursa'da yaşayan 7 yaşındaki Safa Başkan, Bursa Mehter Takımı'nda davul çalarak, görenlerin takdirini kazanıyor. Henüz okula başlamadan 4 yaşındayken mehter takımına giren minik mehteran, yaşıtları parklarda oynarken gösteriden gösteriye koşuyor. Minik Safa, kendisiyle aynı takımda mehteranlık yapan babası Selahattin Başkan (53) ve ağabeyi Hikmet Başkan'ın (22) evdeki çalışmalarından ve söyledikleri marşlardan çok etkilenmiş. Henüz 2-3 yaşındayken babası ve ağabeyini taklit etmeye başlayan Türkiye'nin en küçük mehteranı, yaşıtları gibi oyuncaklarla oynamak yerine, eliyle masalara, duvarlara vurarak, davul sesi çıkarmaya çalışmış. Mehteranlık hevesini ve yeteneği fark etmesi üzerine, babası Safa'ya küçük bir davul alır. Küçük yaşına rağmen bir yetişkin gibi kendini geliştirmeye çalışan Safa, kısa süre içerisinde mehter takımında davul çalabilecek duruma gelir. Bunun üzerine mehter takımına alınarak, davulcu yapılan minik mehterana gösterilerde giymesi için bir de kıyafet hazırlanır. Daha okul önlüğü giymeden mehter kıyafetini sırtına geçiren minik Safa, elinde davul ve tokmakla babası ve ağabeyi ile birlikte aynı takımda gönüllü olarak mehteran olarak görev yapmaya başlar. -Gösterilerde ilgi odağı- Türkiye'nin bilinen en küçük mehteranı olan minik Safa, performansı ve sevimliliği ile katıldığı gösterilerde tüm ilgiyi üzerinde topluyor. Kendisinden büyük olan takım arkadaşlarının arasında ilk başta zor fark edilen Safa, gösterinin ilerleyen sürecinde takımın önüne çıkarak davul şov yapıyor. Türkiye'nin bilinen en minik mehteranı, şovuyla büyük sempati kazanarak, adeta gösterinin önüne geçiyor. Gösterinin ardından, minik Safa ile fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya giriyor. Adeta ünlü bir yıldız gibi etrafı sarılan minik Safa, ilk başta duruma alışmakta zorluk çekse de zamanla bu duruma alışarak sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiriyor. -''Doğar doğmaz kendini Mehter takımının içinde buldu''- Çocuklarının küçük yaşta mehter takımında bulunmasından gurur duyduklarını belirten baba Selahattin Başkan, ''Biz aile olarak tarihi değerlerimize önem veriyor, kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Ben 20 yıldır mehteranlık yapıyorum. Safa'dan büyük bir oğlum daha var. O da benim gibi aynı takımda mehteranlık yapıyor. Safa, bir nevi doğar doğmaz kendini mehter takımının içinde buldu. Daha 3-4 yaşındayken bizden gördüklerini taklit etmeye başladı. Gösterilerde en büyük ilgiyi Safa görüyor. Açıkçası bundan da gurur duyuyoruz'' dedi. Türkiye'nin en minik mehteranı olarak ünlenen Safa Başkan da ağabeyini gördükten sonra mehter takımında olmayı istediğini, daha sonra takımda davul çalmaya başladığını ifade etti. Minik Safa, mehterde davul çaldığı ana ilişkin duygularını ise, ''Takımda mehteranlık yapmak çok hoşuma gidiyor. Çaldığımız marşların hepsini seviyorum'' diyerek ifade etti.