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4. yargı paketindeki 'somut delil şartı' tartışma yarattı: "Kadına yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının görmezden gelinmesine yol açacak"

22 Haziran 2021 07:32

nazan moroğluhülya gülbayarkatalog suçcinsel istismar
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