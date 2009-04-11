4. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali

Bu yıl 4. düzenlenecek olan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 1 - 7 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de eş zamanlı olarak izleyicilerle buluşacak.



Gösterimlerin ücretsiz olduğu, yarışmasız bir festival olan İşçi Filmleri Festivali, 8 Mayıs tarihinden itibaren de Adana’dan Ardahan’a, Bursa’dan Eskişehir’e tüm yıla yayılan uzun bir yolculuğa çıkacak. Festival, Sine-Sen (DİSK), Dev Sağlık-İş (DİSK), Birleşik Metal-İş (DİSK), Hava-İş (TÜRK-İŞ), Petrol-İş (TÜRK-İŞ), Ses (KESK), Sendika.Org ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenleniyor.



Filmler ve gösterimler



Festivalde bu yıl dünyanın dört bir köşesinden 12’si uzun metraj, 38’i ise belgesel olmak üzere toplam 50 film gösterilecek. Gösterimler İstanbul'da, Fransız Kültür Merkezi, Beyoğlu Yeşilçam Sineması, Halkevi İstanbul Merkez Şubesi, Kazım Koyuncu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ankara’daki gösterimler Alman Kültür Merkezi’nde ve Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek. İzmirli izleyiciler ise Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nden, Alsancak Kültür Merkezi’nden, Gültepe Halkevi’nden ve Çiğli Halkevi’den takip edebilecek. Ayrıca üç kentte de birçok mahalle, sendika ve işyerinde özel gösterimler gerçekleştirilecek.



Britanyalı usta sinemacı Ken Loach’un son filmi ‘İşte Özgür Dünya’, İranlı yönetmen Bahman Gobadhi’nin ‘Sarhoş Atlar Zamanı’, Finlandiyalı yönetmen Aki Kaurismaki’nin işçi üçlemesinin ikincisi olan ‘Ariel’, Kanada’da yaşayan Türk Yönetmen İshak Işıtan’ın Arjantin’deki işgal fabrikalarını anlatan filmi ‘Brukmanlı Kadınlar’, Robert Guediguian’ın ‘Şehir Sakin’ isimli filmi, Özcan Alper’in yönettiği ‘Sonbahar’ bu seneki filmlerden sadece bazıları. Bunlara ek olarak Güney Kore’den bir işçi filmi olan ‘Hello! Mr. Huh Dae-soo’, Küba’dan bakılarak yapılmış bir film olan ‘Guantanamo’, Bolivya’dan ‘Cocalero’ isimli yapım, Köy Enstitüleri üzerine yapılmış bir film olan ‘Mandolinli Kız’, Yavuz Özkan’ın ‘Demiryol’u, Şerif Gören’in ‘Almanya Acı Vatan’ filmi, Duygu Sağıroğlu’nun ‘Bitmeyen Yol’u ve Çağrı Kınıkoğlu ile Gloria Rolando’nun yönettiği ‘Nazım'ın Küba Seyahati’ ise festival kapsamında yer alan diğer yapımlar olarak sıralanabilir.



Festival kapsamında geçen senelerde olduğu gibi bu sene de film gösterimleri dışında atölye çalışmaları, paneller ve yönetmenlerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan söyleşiler de düzenlenecektir. Bunlardan bir tanesi ‘Sonbahar’ filminin ödüllü kurgucusu Thomas Balkhenol’un katılacağı ve filmin kurgu sürecinin anlatılacağı bir atölye çalışması.



