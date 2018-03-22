4. Uluslararası Güncel Sanat Trienali final sergisi açıldı

PORTİZMİR4 olarak adlandırılan ve “nefes/breathe” temasıyla geçen yıldan bu yana çeşitli projelerin yer aldığı İzmir Trienali’nin kapanış sergisi Austro Tütün Deposunda açıldı.

K2 Güncel Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve kurucu direktörlüğünü Ayşegül Kunter’in yaptığı trienal kapsamında sunulan projelerde özellikle ekolojik göndermeler dikkat çekti. Yerli ve yabancı birçok sanatçının performanslarının yer aldığı trienal, “İzmir kentinin yaratıcı potansiyeline dokunarak sanatın farklı disiplinlerine yer veren ve üretim sürecinin görünür olmasına özen gösteren uluslararası projeler aracılığıyla “doğaya eklemlenen yapılı çevre, yapılı çevreye eklemlenen doğa” yaklaşımı ile, doğada ve kentte bir nefes alanı yaratmayı hedefliyor.”

Bir yıla yayılan PORTIZMIR4’te, İnsanın doğayla ilişkisini vurgulamak amacıyla, projelerin takvimi de ekinoks ve gündönümü tarihleri esas alınarak belirlenmiş. Buna göre geçen yıl 20 Mart’ta “Tohumlama” ile başlayan trienal, yıl boyunca, “filizlenme”, “Meyve Verme” ve “Hasat”la devam etti. “Pazara Çıkma” olarak adlandırılan ve aynı zamanda trienalin kapanış sergisi olan sergide ise bütün projelerin üretim süreçlerine ilişkin dokümantasyonlarına yer veriliyor.





Serginin yer aldığı Austro Tütün Deposu uzun yıllardır kullanılmıyor. Yıkılacağı zamanı bekleyen bina 6000 metrekarelik alanıyla daha önceki trienallerde de güncel sanata hizmet vermişti.



PORTİZMİR4 sergisi 2 Haziran 2018 tarihine kadar, pazartesi günleri hariç 11.00-19.30 saatlerinde gezilebilir.



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