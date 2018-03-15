4 ülkeden Rusya'ya karşı ortak açıklama: İngiltere'nin toprak bütünlüğünü ihlal etti

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngitere'nin Salisbury'in zehirlenmesiyle ilgili ortak açıklama yayımladı. Açıklamada "Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez sinir gazı kullanıldı. Bu, İngiltere'nin egemenliğine saldırıdır. Saldırıdan Rusya'nın sorumlu olması dışında mantıklı bir açıklama yok" denildi.

İngiliz istihbaratının kullandığı eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngitere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmesi olayla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak açıklama yayımladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Salisbury kentindeki saldırıyı kınayan dört lider, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez sinir gazı kullanıldığını belirtti.

Dörtlü, bunu 'İngiltere'nin egemenliğine saldırı' diye niteledi.

Sinir gazının bri devlet tarafından kullanılmasının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin net ihlali ve uluslararası hukukun çiğnenmesi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, ''Bu hepimizin güvenliğini tehdit ediyor'' denildi.

''Saldırının sorumlusunun büyük ihtimalle Rusya olduğu konusunda İngiltere müttefiklerini ayrıntılı şekilde bilgilendirdi. Başka mantıklı alternatif açıklama olmadığına dair İngiltere'nin değerlendirmesini paylaşıyoruz'' diye devam eden açıklamada, 'İngiltere'nin meşru taleplerini Rusya'nın karşılamamasının sorumluluğunun daha da da altını çizdiği' iddia edildi.

Dörtlü şu talepleri sıraladı:

''Rusya'ya Salisbury saldırısıyla ilgili tüm soruları cevaplaması çağrısı yapıyoruz. Rusya özellikle Noviçok (sinir gazı grubu) programı ile ilgili Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW/KSYÖ) tam ve eksizsiz ifşaatta bulunmalı.''

Trump, May, Merkel ve Macron, ortak açıklamalarını şöyle noktaladı:

''Rusya'nın önceki sorumsuz davranışlarının ışığında bunu bir alışkanlık haline getirmesinden ötürü endişelerimiz daha da artıyor. Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri olarak uluslararası barış ve güvenlikle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.''