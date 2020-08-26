4 Türk vatandaşı Donetsk'te mahsur kaldı

İnşaat işleri için Donetsk’e giden 4 Türk vatandaşı 6 aydır geri dönmeye çalışıyor. Donetsk’te mahsur kaldıklarını söyleyen Mühendis Onur Altınay, “Moskova Büyükelçiliği’ne yazıyorum, ‘Size Kiev bakıyor’ diye yanıt veriyorlar. Kiev Büyükelçiliği’ne yazıyorum, ‘Moskova’ya yazın’ diyor" diyerek yaşadıkları zorluğu anlattı.

İnşaat mühendisi ve mimar dört Türkiyeli, Ukrayna’da, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk’te altı aydır mahsur kaldı. İnşaat işleri için Donetsk’e giden dört Türkiyeli, ülkeye dönmek için her yolu denedi ancak hep olumsuz yanıt aldı.

Donetsk’te kalanlardan inşaat mühendisi Onur Altınay, “3’üncü ülke vatandaşları Rusya’ya giremez diye talimat var. Bu nedenle biz Donetks’ten Türkiye’ye dönmek için Rusya’ya giremiyoruz. Moskova Büyükelçiliği’ne yazıyorum, diyorlar ki, ‘Size Kiev bakıyor’. Kiev Büyükelçiliği’ne yazıyorum, onlar da ‘Biz o bölgeye karışmıyoruz, ayrılıkçı orası, Moskova’ya yazın’ diye yanıt veriyor. Zor durumdayız. Ailemiz de endişeli" dedi.

İnşaat Mühendisi Onur Altınay, altı aydır kaldıkları Donetsk’te yaşadıklarını BirGün’e şöyle anlattı:

Biz dört mimar ve mühendis arkadaş, 1 Mart’ta Donetsk'e geldik. Burada bir gençlik merkezinin projesi vardı. Ancak burada iş yapılma potansiyeli olmadığını anlayınca, dönmeye karar verdik. 20 Mart’ta geldiğimiz Rostov sınırına geçtik ama pandemiden dolayı kimseye geçiş izni vermiyorlardı. Akabinde iki-üç gün sonra Donetsklilerin Rostov'a geçtiği haberi geldi. 24 Mart’ta yine gittik fakat herkes geçerken, bize izin verilmedi.

"Uçuş var ama resmi değil"

Malum 28-29 Mart’tan sonra uçuşlar da kalmadı. Böylece Donetsk’te beklemeye başladık. Arada Moskova’dan tahliye uçakları kalkıyordu ama Moskova Büyükelçiliği’ne yazdığımız halde, ‘Size Kiev bakıyor’ dediler. Kiev Büyükelçiliği’ne yazdık, onlar da ‘Moskova’ya yazın, biz o bölgeye müdahale etmiyoruz’ dedi. Temmuz ayı geldi Moldova ve Belarus uçakları Moskova’dan Türkiye’ye gidiyorlardı. Donetsklilere ise izin çıkmış, geçiyorlardı. Yine gittik sınıra, izin vermediler. ‘Onlar resmi uçuş değil’ dediler ve biz de geri döndük.

"Umutlarımız tükeniyor"

Buranın İçişleri Bakanlığı, dilekçe vermemizi istedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’na da yazı yazdılar, geçiş izni için. İzni beklerken 9 Ağustos’a THY’den uçak bileti aldık. İzinleri sorduk ancak Donetsk İçişleri Bakanlığı, ‘İzniniz gelmedi’ dedi. Biletler açığa çıkmış oldu. Sonra gittik Rostov gümrüğüne tekrar sorduk, ‘Bakın günde 80 bin kişi Türkiye’ye gidiyor bize niye izin vermiyorsunuz’ dedik. Sınırdakiler bu sefer, ‘Sizin vize ile ilgili sıkıntınız yok, pandemiden dolayı bir talimat var. Donetskliler dışında kimseyi bırakmıyoruz’ dedi. Yani 3-4 milyon Donetskli çıkabiliyor ve biz Donetsk’te topu topu dört turist çıkamıyorduk. Bugüne geldik ve halen gelen bir yazı yok. Çok tedirgin oluyoruz ve umutlarım tükeniyor.

"Bir de tutuklanmayalım"

Odesa Konsolosluğu’na da yazdık. Ukrayna’dan çıksak, sınırda yardımcı olabilir misiniz, bir de tutuklanmayalım dedik. 19’unda cevap geldi. ‘Geldiğiniz sınırdan çıkın, sınırda yardımcı olamayız’ denildi. Novarossiysk Konsolosluğu’na da yazdık. Onlar da ‘Size yardımcı olamayız’ dedi.

"Zor durumdayız"

6 ay oldu. Şu an bir dairede kalıyoruz. Aylık 18 bin ruble kirası var. Erzak vb. masrafı aylık 7-8 bin rubleyi buluyor kişi başı, hatta geçiyor da. Zor durumdayız. Ailemiz de endişeli. Burada iş yapamadığımız için maddi olarak da zor duruma düştük.