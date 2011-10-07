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Yaşam

4 Türk üniversitesi en iyiler arasında ANKARA (A.A)

07 Ekim 2011 20:26

-4 Türk üniversitesi en iyiler arasında ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi 2011-2012 sıralamasında, Türkiye'den 4 üniversite yer alıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İngiliz Times Higher Education (THE) tarafından belirlenen ''Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi 2011-2012 sıralaması'' açıklandı. ''Araştırma, eğitim-öğretim ortamı, sanayiden elde edilen gelir ve uluslararası boyut'' kıstaslarına göre belirlenen sıralamada, ilk üç sırayı, ABD'den California Institute of Technology, Harvard ve Stanford üniversiteleri alırken, bu yıl ilk 200 üniversite arasına Türkiye'den giren üniversite olmadı. Sıralamada, Türkiye'den Bilkent Üniversitesi 221, ODTÜ 279, İTÜ 298 ve Boğaziçi Üniversitesi ise 310. sırada yer aldı.

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