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15 Temmuz Darbe Girişimi

4 TRT çalışanı tutuklandı

7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

23 Temmuz 2016 19:52

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Erzurum Müdürlüğü’nde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye çıkarılan TRT çalışanı 11 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Aralarında muhabir, kameraman, teknik ekip ve kurumda idari görevdeki personelin de bulunduğu zanlılardan 4'ünün tutuklanmasına karar veren hakimlik, 7 kişiyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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