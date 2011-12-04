4 soru bildi memur oldu





T24- KPSS'de sadece 4 soruyu doğru cevaplayan bir aday, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na kadrolu memur olarak atandı.





ÖSYM'nin 2011 KPSS/2 sınavına göre kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yapılan yerleştirme sonuçlarını önceki gün açıklandı.



Sabah'ın haberine göre, üniversite mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 60-70 gibi puanlar aldığı halde bunu düşük bulan ve memur olarak çalışmak için herhangi bir kuruma başvuru yapmayanlara büyük bir üzüntü yaşatacak tablo ortaya çıktı. Çünkü yüzlerce kişi 50 ve altı puanlarla devlet memuru oldu. Sınavda sadece 4 soruyu doğru cevaplayan bir aday, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına kadrolu memur olarak atandı.



Yerleştirme sonuçlarındaki en şaşırtıcı yerleştirme Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda gerçekleşti. 4 doğru cevapla 26 puan alan bir aday fizyoterapist olarak bakanlığa atandı. Bununla da kalmadı, Sağlık Bakanlığı 38 puanla mühendis aldı. İstanbul Küçükçekmece Belediyesi 48, Kalkınma Bakanlığına 60, İçişleri Bakanlığı 40 puanla memur alırken, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüne 53 puanla mütercim yerleştirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, taban puanı 50'den başlayarak 89 kadroya psikolog alırken, sosyal çalışmacı uzmanlarının puanları 39'a kadar düştü.



11 Temmuz'da yapılan KPSS/2 lisans sınavına, 412 bin 984 aday devlet memuru olabilmek için katılmıştı . Sadece 8 bin 234 kadro ve pozisyon için yerleştirme yapıldı.