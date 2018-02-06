4 sivilin ölümüne neden olan polis: Yüz kızartıcı suç işlemedim, devletime laf getirecek bir şey yapmadım

Hakkari Yüksekova’da 4 sivilin ölümüne, 2 sivilin yaralanmasına neden olan polis İ.M., disiplin soruşturması yürüten kurula gönderdiği savunmada, “Üzerime atılı suç memuriyetin şerefini ve onurunu zedeleyecek suçlardan olan yüz kızartıcı bir suç değildir. Ben polis teşkilatına ve devletime laf getirecek bir şey yapmadım” dedi.

Mezapotamya Ajansı'nın haberine göre Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 8 Ekim 2016 tarihinde Cengiz Topel Caddesi’nden geçen Serhat Buldan, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü ve Aydın Tümen’i öldüren, Şemsettin Kaya ve Mehmet Ali Kaya’yı ise yaralayan Kobra tipi Zırhlı Aracın Silahçısı Özel Harekat Polisi İ.M, yargılandığı davada 1 yıl bile tutuklu kalmadan tahliye edildi. Özel Harekat Polisi İ.M’nin hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında müfettişlere gönderdiği mektup ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında açığa alınan sanık İ.M, tutuklanmış hakkında “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. “Güvenlik” gerekçesiyle Yüksekova’dan Diyarbakır’a nakledilen davada sanık İ.M, 1 yıl bile tutuklu kalmadan tahliye edilmişti. Olay anına ilişkin ortaya çıkan zırhlı aracın kule kamera görüntülerinde, zırhlı araçtaki silahın “atışa hazır” vaziyette binlerce sivilin bulunduğu şehir merkezinde devriye gezdiği ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, yoldan geçen sivillere birkaç saniye aralıklarla iki defa seri şekilde ateş edildiği görüldü.

Sanık Polis İ.M, tutuklu yargılandığı dönemde bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden 29 Mayıs 2017’de hakkında disiplin soruşturması yürüten İstanbul Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığına 6 sayfalık yazılı savunma gönderdi. Hakkında daha önce başlatılan adli ve idari soruşturmada kapsamında verdiği ifadeleri tekrar eden İ.M, araçtaki silahın kontrolünün istem dışı bir şekilde ateş alması sonucu olayın meydana geldiğini iddia etti. İ.M, İçişleri Bakanlığının olaya ilişkin yapmış olduğu idari tahkikat sonucunda 24 Nisan 2017 tarihinde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verdiğini iddia etti.

"Yüz kızartıcı bir suç işlemedim"

Üzerine atılı suçun “taksirli suçlar” kapsamında olduğunu ve halen yargılamanın devam ettiğini belirten İ.M, devamında şunları yazdı: “Kaldı ki yapılan adli yargılama ve idari soruşturmada üzerime atılı bulunan suç memuriyetin şerefini ve onurunu zedeleyecek suçlardan olmayıp yüz kızartıcı bir suç değildir.”

Avukatları ile yaptığı görüşmelerde bir cezaya çaptırılmayacağını söyleyen Sanık İ.M, özetle “Kulenin arızasından dolayı silah ateş aldı. Ben kesinlikle tetiğe basmadım. Silah ateş aldı. Olayın yaşandığı günün gecesi araçtaki silahla ilgili arıza raporu tutulmuş ve ben de bunu olaydan sonra öğrendim. Bu arıza raporu emniyette oradan da dosyayla birlikte savcılığa ulaştığı söylendi. Ben böyle bir arıza olduğunu bilmiyordum” iddiasında bulundu.

"Devletine laf getirecek bir şey yapmadım"

İl Polis Disiplin Kurulunun hakkında yürüttüğü disiplin soruşturmasında memuriyetten çıkarılmasını talep ettiğini aktaran İ.M, “Ben yapmadığım bir şeyden dolayı tutuklandım. Açığa alındım. Cezaevine girdim. Ne kadar zor bir süreç geçiriyorum kimse bilmez efendim. Ben polis teşkilatına ve devletime laf getirecek bir şey yapmadım” dedi.

"Askerin başına gelmiş, beraat etmişler"

Daha önce kobralarda askerin başına benzer şeyin geldiğini ve beraat ettiğini söyleyen İ.M, “Sayın Vali Yardımcım şu an mahkeme sürecim devam etmektedir. Suçluluğum kesin değildir. Mahkemelerimizde yargılanıp aklanmak istiyorum. Sayın Vali Yardımcım Nurullah Naci Kalkancı, ben zorlu bu süreçte bir polis memuru olarak yardım bekliyorum. Beni meslekten atarsanız benim bir daha hayatım olmaz. Ben bunu kaldıramam efendim. Ben polis teşkilatına, devletime laf getirecek yüz kızartıcı bir şey yapmadım. Görev esnasında başıma bir şey geldi. Beni mesleğimden atmayın efendim” talebinde bulundu.