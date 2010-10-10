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Yaşam

4 SINIR KAPISI GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAK EDİRNE (A.A)

10 Ekim 2010 23:17

-4 SINIR KAPISI GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAK EDİRNE (A.A) - 10.10.2010 - Türkiye ile Bulgaristan arasında geçisin sağlandığı Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapıları ile Yunanistan ile geçişin yapıldığı İpsala Sınır Kapısı, bilgisayar sistemlerinin yenilenmesi nedeniyle dönüşümlü olarak trafiğe kapatılacak. Alınan bilgiye göre, Bulgaristan ile Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'ndan geçişin sağlandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda sabah 04.00-08.00, Malko Tarnovo Sınır Kapısı'ndan geçişin sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 23.00 ile 01.00 saatleri arasında ve Lesovo Sınır Kapısı'ndan bağlantının sağlandığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 24.00-04.00 saatleri arasında trafik akışı duracak. Yunanistan ile geçişin yapıldığı Kipi Sınır Kapısı ile bağlantının yapıldığı İpsala Sınır Kapısı'nın da 4 saat süreyle trafiğe kapatılacağı bildirildi. Yetkililer, bilgisayar sistemlerinin yenilenmesi nedeniyle sınır kapılarının dönüşümlü olarak trafiğe kapatılacağını, çalışmaların tamamlanmasıyla geçişlerin normale döneceğini ifade etti.

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