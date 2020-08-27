4. seviye kasırga Laura, Louisiana'yı vurdu

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ABD'de bu sene yaşanan en güçlü kasırga Laura, Louisiana eyaletini vurdu.

Kategori 4 fırtına sebebiyle Louisiana'da düşük rakımlı yerleşim yerlerinin okyanus suyuyla dolmasından korkuluyor.

Ulusal Hortum Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre kasırga, ilk olarak Louisiana'nın Texas sınırı yakınlarında bulunan Cameron'u vurdu. Rüzgar hızının saatte 150 mile kadar çıktığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Charles Gölü yakınlarında yoğun yağmur yağısı ve kıyıya yakın bölgelerde sokakları su bastığı görüldü.

Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının şafak saatlerinde başlayacağını duyurmuştu. Kasırganın, Cameron'a verdiği zararın da bu saatlerde anlaşılacağı belirtilmişti.

Miami Üniversitesi'nden araştırmacı Brian McNoldy, "Kasırga bir canavar gibi geliyor, karşısında olmak istemezsiniz" dedi.

Cameron'daki 150 kişinin bütün taleplere rağmen evlerini terk etmeyi kabul etmediği açıklandı.

Texas ve Louisiana valileri kasırgadan etkilenebilecek 500 bin kişiye evlerini terk etme emri vermişti.

Texas'ın güneydoğusu ve Mississippi eyaletleri için hortum uyarıları da yapıldı.